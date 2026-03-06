biid株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：松尾 省三、以下ビード）が運営する「ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島」（以下ちょっとヨット）は、2026年3月1日（日）より、提供するマリンスポーツ体験プログラム「ちょっとマリンスクール」を全面リニューアルいたしました。人気の体験サーフィンに加え、セーリングやSUPなど、湘南の海を遊び尽くすための新料金体系と、継続して楽しみやすい「月会員プラン」を導入。春のレジャーシーズンに向け、誰もが気軽にマリンスポーツを習慣化できる環境を提供いたします。

リニューアルの背景と狙い

ちょっとヨットでは、人気の体験サーフィンをはじめ、ヨットやSUPなど、初心者でも気軽に楽しめるマリンアクティビティを提供してまいりました。今回、2026年の春シーズン到来に合わせ、「もっと身近に、もっと気軽に」をコンセプトにスクール内容を刷新。「マリンスポーツを始めてみたいけれど、ハードルが高い」と感じている初心者の方が、ライフスタイルの一部として海を楽しめる環境を整えます。

はじめてのマリンスポーツが3,300円～！

「まずは海に触れて楽しさを知ってほしい」という想いから、初回体験のハードルを大幅に下げた新価格を設定しました。

【価格】・体験サーフィン：初回 3,300円（税込）・その他のアクティビティ：初回 4,620円（税込／通常価格の30%OFF）対象：セーリング、SUP、足漕ぎSUP※2回目以降の通常レッスンは全て6,600円（税込）となります。

https://www.chotto-yacht.com/marine-activity/https://www.chotto-yacht.com/marine-activity/

海遊びを日常にする「月会員プラン」が新登場

「1回きりではなく、趣味として本格的に始めたい」という声にお応えし、圧倒的におトクな継続利用プラン「ちょっとマリンレンタル会員」を新設しました。

【月会員「ちょっとマリンレンタル会員」プラン概要】月会費： 9,900円（税込）※別途、入会金 16,500円（税込） / 年会費 8,800円（税込）【月会員様だけの3大特典】・毎月1回分のスクール受講が無料！（サーフィン、ヨット、SUPから自由にお選びいただけます）・2回目以降のレッスン代もずっと割引！サーフィンなら通常6,600円のところ、半額の3,300円で受講可能。その他のマリンスクールも2回目以降は20%OFFで受講可能。・プライベートスクールをお試し受講！入会初年度に1回、プロのマンツーマン指導が受けられる特別レッスンをご提供。

▼「月会員プラン」の会員詳細は下記URLをご確認ください。

リニューアル概要

https://www.chotto-yacht.com/member/adult/

【「ちょっとマリンスクール」リニューアル概要】ご予約開始日時 ：3月1日(日)～ ※3月1日(日)より新料金適応となります。リニューアル価格：体験サーフィン：初回 3,300円（税込）/ セーリング・SUP・足漕ぎSUP：初回 4,620円（30%OFF／税込）※2回目からは6,600円(税込)となります。会員価格 ：「ちょっとマリンスクール」9,900円/月※別途、入会金 16,500円 / 年会費 8,800円 を頂戴いたします。

【施設紹介】ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島について

ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島では、子供から大人まで楽しめるマリンスポーツの場の提供するクラブとして運営しており、湘南・江ノ島エリアの「海遊びの拠点」として、初心者からベテランまでが心地よく過ごせる環境が整っています。【最高の立地】駅近×絶好のロケーション小田急線「片瀬江ノ島駅」から徒歩圏内。江ノ島を望む最高のロケーションで、観光ついでにもマリンアクティビティを楽しめます。【充実の設備】手ぶらでOK、アフターケアも万全サーフボードやウェットスーツやライフジャケットなどの道具はもちろん、昨年リニューアルした清潔な更衣室とシャワールームを完備しております。マリンスポーツの後は、江ノ島の潮風を感じながらリラックスタイムをお過ごしいただける隣接のカフェもございます。【多様な種目】海のコンディションに合わせた遊び方サーフィン、セーリング、SUP、足漕ぎSUPなど多彩なラインナップ。その日の風や波の状態に合わせて、プロの視点から「その時、一番楽しい遊び」をご提案できるのが私たちの強みです。

会社概要

https://www.chotto-yacht.com/

会社名 ：biid株式会社代表者名：代表取締役 松尾 省三所在地 ：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号：050-2018-0924HP ：https://biid.jp/

お問い合わせ先

biid株式会社 担当：松尾・尾上電話番号：050-2018-0924E-mail：koho@biid.jp