株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、3月6日(金) Rickey Shannonプロデュース『CROSS』を開催いたします。

◇CROSS ◇

MUSIC BY：Rickey ShannonDJ：DANBO, TASK, Lu-Q日程：2026年3月6日 金曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA

＜Rickey Shannonプロフィール＞

Rickey Shannon (Shannon Brothers) は、ロンドン生まれ・日本育ちの DJ。TECHNO と ELECTRO を融合させた独自のサウンドと、アグレッシブな PLAY STYLE を武器に、グローバルに活動を展開している。彼らが 2022 年に立ち上げたテクノイベント『INTER』は、2024 年 8 月に東京・お台場で野外フェスティバルとして開催され成功を収め、同年 10 月には日本を代表する大型クラブ WOMB にてオールナイトロングセットを実施。チケットは完売し、大きな話題となった。2023 年 7 月には初の EP『Persistence』をリリース。全 4 曲と MV を公開し、サウンドはさらなる進化を遂げる。2024 年にはシングル『Alive』『Room』『Mirror』『Cold』をリリースし、それぞれが深化したサウンドを象徴する作品として高く評価された。さらに、Einmusik のレーベルからのリリースを果たし、スペイン・バルセロナを拠点にヨーロッパでの公演も成功させるなど、世界を舞台にさらなる躍進を遂げている。また、アメリカの大手メディア「LA Weekly」にて “次世代クリエイター15選” にも選出。Rickey Shannon は、テクノ／エレクトロシーンにおける日本代表ともいえる存在として、今後の動向にも大きな注目が集まっている。Instagram：https://www.instagram.com/rickey__shannon

【エピカ沖縄 公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawaTikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawaX(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawaFacebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jpThreads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【エピカ沖縄 公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

■VIPご予約／お問い合わせ■TEL：098-917-0729 (20:00～)■年中無休■DOOR OPEN 21:00～■住所■〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F