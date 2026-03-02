3月15日（日）開催「BLUE STATION MIKURIYA 2026」　に協賛・出展

写真拡大 (全9枚)

~御厨の「食」「スポーツ」「創造」をテーマにした地域共創イベント~



















ヤマハ発動機（本社・静岡県磐田市）は、本社の最寄り駅であるJR御厨駅の開業を祝った地域共創イベント「BLUE STATION MIKURIYA」に今年も出展いたします。

「御厨から磐田を元気に」をスローガンに掲げ、地域創生・地域活性化のために民間・行政・地域企業の共創から2023年にスタートしました。今年は、これまで築いた繋がりを活かし、過去最大規模で開催予定です。　当社は地域の有志による活動に共感しまちのにぎわいづくりに参画しており、本イベントは初年度より実行委員会のメンバーとして活動しています。

今回ヤマハ発動機からは特別な2つの出展を行います。

◇会場とコミュニケーションプラザがグリーンスローモビリティでつながる！

当社社員の通勤用に走行しているグリーンスローモビリティが御厨駅前のイベント会場と当社コミュニケーションプラザをつなぎます！毎朝気になっていたという方はぜひこの機会にご乗車いただき、BLUE STATION MIKURIYAとともにコミュニケーションプラザにもご来場ください。

※予約不要で乗車無料です。10時15分より順次運行を開始します。

※会場南側（御厨駅より）の出入口にお越しください。

※14:00以降は乗車場所に戻る方のみの乗車になります。

◇電動車椅子のコンセプトモデルにのってみよう！

ジャパンモビリティショー２０２５で披露した電動車椅子NACTUS VS TRE-X※１とJWG-1搭載のジョイスティック車椅子※２を体験しよう！

※１対象年齢：中学生以上（ご自身で運転できる方に限ります）

※２対象年齢：小学生以上（ご自身で運転できる方に限ります）

※予約不要で乗車無料です。直接ヤマハ発動機ブースにご来場ください。







―「BLUE STATION MIKURIYA2026」イベント概要―

開催日時：3月15日（日）10:00-15:00　※荒天中止

開催場所：JR御厨駅北口　NTN株式会社磐田製作所第15駐車場　周辺

概要：御厨の「食」「スポーツ」「創造」を楽しむ特別出展が盛りだくさん！

「食」　地元の大人気グルメが勢ぞろい！キッチンカー各種

「スポーツ」　身体を動かして気分爽快！スポーツコーナー

「創造」　ここでしか見られない！地元企業・団体によるワークショップや展示などたくさんの出展でお待ちしております。

※一部、販売数・定員に達し次第終了となる出展がございます。

詳細はこちら↓







@bluestationmikuriya_official

主催：BLUE STATION MIKURIYA 実行委員会　（代表：Dream Catcher 川島 靖貴 ）

実行委員会：ヤマハ発動機株式会社技術・デザイン統合戦略部、株式会社P's、株式会社BLUE LAKE Project、NPO法人DOIIRA マリンプロジェクト、磐田市消防団見付方面隊

協賛：ヤマハ発動機株式会社、NTN株式会社磐田製作所、DOWAメタニクス株式会社、株式会社HOWA、遠州中央農業共同組合、中部電力株式会社、浜松磐田信用金庫、磐田商工会議所、株式会社ジェイ・プラッカ、株式会社加々島建材

後援：磐田市、御厨地域づくり協議会、磐田市鎌田第一土地区画整理組合、鎌田神明宮、東海旅客鉃道株式会社（JR東海）、株式会社ソミックマネージメントホールディングス、磐田消防本部、磐田市消防団見付方面隊、郵便局東遠江地区連絡会磐田部会、株式会社ジュビロ、静岡ブルーレヴズ株式会社、遠州漁協協同組合、こども図工教室PAL、一般社団法人磐田青年会議所、NPO法人SAC、株式会社長坂養蜂場、いこまい豊川隊

―ヤマハ発動機の「TowneMotion」活動―

当社では、さまざまなステークホルダーと共創しながら、まちなかで人や社会のWell-beingの向上を実現するための研究開発活動「TowneMotion」を進めています。



本件に関するお問合わせ先

技術・研究・デザイン本部　技術・デザイン統合戦略部　共創デザイングループ 

メールアドレス： townemotion@yamaha-motor.co.jp 

関連リンク

BLUE STATION MIKURIYA 2026 

https://www.instagram.com/p/DUk46OpgX98/

"磐田・御厨"地域共創イベント「BLUE STATION MIKURIYA 2025」レポート・動画を公開 

https://news.yamaha-motor.co.jp/2025/029312.html

（レポート）「共創」によって行き着いた「Town eMotion」の現在地。 

https://www.yamaha-motor.co.jp/townemotion/report06/

（動画）地域共創イベント｜BLUE STATION MIKURIYA 2025 

https://youtu.be/n-T817vnt_M