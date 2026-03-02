東京都が推進する「舟旅通勤」の新航路「五反田〜天王洲」の魅力を発信―清泉女子大学地球市民学科の安斎ゼミ「舟旅魅力発信プロジェクト」で4本の動画を作成しYouTubeで公開

写真拡大 (全4枚)

清泉女子大学（東京都品川区）地球市民学部の安斎徹教授ゼミは「舟旅魅力発信プロジェクト」の一環として、五反田と天王洲アイルを結ぶ舟旅路線のPR動画を制作した。東京都が推進する「舟旅通勤」の活性化を目的とするもので、撮影は12月と2月に行われ、その後4本のショート動画として公開。動画は同学部公式YouTubeチャンネルで視聴することができる。

　安斎徹教授のゼミでは、「企画力」「行動力」「協働力」を身につけながら「これからの社会やビジネスを如何にデザインするか」を探究。机上での勉強にとどまらず、企業や地域など広く社会と連携し、さまざまなプロジェクトに積極的に挑戦している。

　東京都では、舟運が身近な観光・交通手段として定着し、水辺のにぎわいを創出することを目指しており、2025年5月には舟旅通勤の五反田−天王洲アイル路線が創設。発着地である五反田エリアには清泉女子大学も位置することから、安斎ゼミは一般社団法人大崎エリアマネージメントや舟旅の事業者である株式会社ジールと連携して「舟旅魅力発信プロジェクト」に取り組んでいる。

　このたび安斎ゼミでは、プロジェクトの一環として五反田−天王洲アイル路線のPR動画を制作した。

　第1回の撮影は2025年12月11日に実施。五反田（五反田リバーステーション）と天王洲（東品川二丁目船着場）を往復し、目黒川沿いの「目黒川みんなのイルミネーション」を眺めながら運航の様子や近隣の風景を収録した。

　また第2回は2026年2月5日に撮影。飲食物やカラフルな機材を持ち込み、“こたつ船”で運行される「こたつDE舟旅」の様子を収録した。

　2回の乗船で撮影した映像をショート動画として編集し、「ウェルビーイングな五反田舟旅」（チームA／B）と「こたつDE舟旅」（WAKUWAKU／KIRAKIRA）の4本を制作。同学部公式YouTubeチャンネルで公開している。

●参加学生らの感想

「夏のプロジェクションマッピングやイルミネーション点灯式のときに舟を見ていましたが、実際に乗るのは初めてでした。動画はほぼ1発撮りということもあり、少し緊張しました」

「行きと帰りで街の雰囲気や景色が変わっていたため、とても楽しい舟旅でした。舟旅の魅力を最大限に伝えられるように頑張りました」

「画角を変えるなど工夫して、被写体を撮影することができました。小道具の準備や買い出しや休憩時間、撮影など、とても有意義な一日でした」

＜動画＞

・ウェルビーイングな五反田舟旅（20251211：チームA舟旅動画）

　https://youtube.com/shorts/YzBI4hSumoM

https://youtube.com/shorts/YzBI4hSumoM

・ウェルビーイングな五反田舟旅（20251211：チームB舟旅動画）

　https://youtube.com/shorts/mLSNUlW_YpI

https://youtube.com/shorts/mLSNUlW_YpI

・こたつDE舟旅「20260205：WAKUWAKU」

　https://youtube.com/shorts/nWDLvnZZysg

https://youtube.com/shorts/nWDLvnZZysg

・こたつDE舟旅「20260205：KIRAKIRA」

　https://youtube.com/shorts/aqZ-Ln2Nw8c

https://youtube.com/shorts/aqZ-Ln2Nw8c

■TRY舟旅通勤（五反田−天王洲アイル）

　https://www.suitown.jp/cruise/262/

■地球市民学部 安斎ゼミ

・WEBサイト： https://purple649685.studio.site/

・note： https://note.com/anzaiseminar/magazines

（参考：清泉女子大学公式サイト内）

・地球市民学科の安斎ゼミが「舟旅魅力発信プロジェクト」に参画

　https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002514.html

▼本件に関する問い合わせ先

入試・広報部　広報課

宮澤 弥生

TEL：03-3447-5551

FAX：03-5421-3469

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/