東京都が推進する「舟旅通勤」の新航路「五反田〜天王洲」の魅力を発信―清泉女子大学地球市民学科の安斎ゼミ「舟旅魅力発信プロジェクト」で4本の動画を作成しYouTubeで公開
清泉女子大学（東京都品川区）地球市民学部の安斎徹教授ゼミは「舟旅魅力発信プロジェクト」の一環として、五反田と天王洲アイルを結ぶ舟旅路線のPR動画を制作した。東京都が推進する「舟旅通勤」の活性化を目的とするもので、撮影は12月と2月に行われ、その後4本のショート動画として公開。動画は同学部公式YouTubeチャンネルで視聴することができる。
安斎徹教授のゼミでは、「企画力」「行動力」「協働力」を身につけながら「これからの社会やビジネスを如何にデザインするか」を探究。机上での勉強にとどまらず、企業や地域など広く社会と連携し、さまざまなプロジェクトに積極的に挑戦している。
東京都では、舟運が身近な観光・交通手段として定着し、水辺のにぎわいを創出することを目指しており、2025年5月には舟旅通勤の五反田−天王洲アイル路線が創設。発着地である五反田エリアには清泉女子大学も位置することから、安斎ゼミは一般社団法人大崎エリアマネージメントや舟旅の事業者である株式会社ジールと連携して「舟旅魅力発信プロジェクト」に取り組んでいる。
このたび安斎ゼミでは、プロジェクトの一環として五反田−天王洲アイル路線のPR動画を制作した。
第1回の撮影は2025年12月11日に実施。五反田（五反田リバーステーション）と天王洲（東品川二丁目船着場）を往復し、目黒川沿いの「目黒川みんなのイルミネーション」を眺めながら運航の様子や近隣の風景を収録した。
また第2回は2026年2月5日に撮影。飲食物やカラフルな機材を持ち込み、“こたつ船”で運行される「こたつDE舟旅」の様子を収録した。
2回の乗船で撮影した映像をショート動画として編集し、「ウェルビーイングな五反田舟旅」（チームA／B）と「こたつDE舟旅」（WAKUWAKU／KIRAKIRA）の4本を制作。同学部公式YouTubeチャンネルで公開している。
●参加学生らの感想
「夏のプロジェクションマッピングやイルミネーション点灯式のときに舟を見ていましたが、実際に乗るのは初めてでした。動画はほぼ1発撮りということもあり、少し緊張しました」
「行きと帰りで街の雰囲気や景色が変わっていたため、とても楽しい舟旅でした。舟旅の魅力を最大限に伝えられるように頑張りました」
「画角を変えるなど工夫して、被写体を撮影することができました。小道具の準備や買い出しや休憩時間、撮影など、とても有意義な一日でした」
＜動画＞
・ウェルビーイングな五反田舟旅（20251211：チームA舟旅動画）
https://youtube.com/shorts/YzBI4hSumoM
・ウェルビーイングな五反田舟旅（20251211：チームB舟旅動画）
https://youtube.com/shorts/mLSNUlW_YpI
・こたつDE舟旅「20260205：WAKUWAKU」
https://youtube.com/shorts/nWDLvnZZysg
・こたつDE舟旅「20260205：KIRAKIRA」
https://youtube.com/shorts/aqZ-Ln2Nw8c
■TRY舟旅通勤（五反田−天王洲アイル）
https://www.suitown.jp/cruise/262/
■地球市民学部 安斎ゼミ
・WEBサイト： https://purple649685.studio.site/
・note： https://note.com/anzaiseminar/magazines
（参考：清泉女子大学公式サイト内）
・地球市民学科の安斎ゼミが「舟旅魅力発信プロジェクト」に参画
https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002514.html
