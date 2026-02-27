こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ2026開催決定！春の千代田を楽しむ「千代田のさくらまつり」は3/5〜4/22
初開催！アニメ『わたしの幸せな結婚』コラボスタンプラリー&
3/5 和田倉噴水公園で伝統芸能とマルシェを楽しめるオープニングイベント
一般社団法人千代田区観光協会（所在地：千代田区九段南1-6-17、会長：藤井 輶太）および千代田区（所在地：千代田区九段南1-2-1 区長：樋口高顕）は、桜の見頃にあわせ「皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ」を3月下旬〜4月上旬に開催します。また、桜の名所・千鳥ヶ淵を中心に、区内各所で春の催しを展開する「千代田のさくらまつり」を、3月5日（木）〜4月22日（水）まで開催します。
今年は、皇居外苑和田倉噴水公園で実施する「CHIYODA SAKURA OPENING LIVE」を皮切りに、人気アニメ作品『わたしの幸せな結婚』とコラボレーションしたスタンプラリー、ガイドと巡る周遊ツアー、約100店舗が参加するお得なキャンペーンなど、春のまち歩きを楽しめる多彩な企画を実施します。千鳥ヶ淵ボート乗船では、人気のボート乗船を確約する「スマートチケット」を今年も事前販売、売上の一部は、千鳥ヶ淵の桜の景観保全のため寄付します。また、毎年恒例の「皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ」を行います。
「千代田のさくらまつり」特設サイト内ではイベント情報をはじめ、千鳥ヶ淵の桜の開花情報や混雑状況をリアルタイムで配信しますので、ご活用の上「千代田のさくらまつり」で東京の春の訪れをお楽しみください。
・千代田のさくらまつり特設サイト：https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/
「千代田のさくらまつり」注目ポイント！
https://digitalpr.jp/table_img/2550/129120/129120_web_1.png
１．皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ開催決定！
今年も全長約700m、名所「皇居千鳥ヶ淵」のさくら並木のライトアップを行います。LED電球を使用した環境配慮型のライトアップに加え、千代田区が推進する地方連携による再生可能エネルギー供給の仕組み「Eサイクルちよだ*」を活用して、ライトアップに使用した電力のCO2排出をカーボンオフセットによりゼロにします。
＜皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ開催概要＞
・期間：3月下旬〜4月上旬
・場所 千鳥ヶ淵緑道（九段南２〜三番町２先）
※Eサイクルちよだ：千代田区が推進する、地方連携による再生可能エネルギー電力普及のための仕組み。脱炭素化へ向けた連携協定等を結ぶ自治体地域（群馬県嬬恋村、茨城県神栖市、千葉県匝瑳市）で発電された再エネ電力を区内事業者が利用でき、この仕組みにより、連携自治体からの再生可能エネルギーをリーズナブルな価格で千代田区の需要家に供給しています。電気料金の一部は連携自治体に地域活性化原資として還元され、都市と地方のwin-winの関係を構築し、再生可能エネルギーの普及拡大に貢献します。
＜交通規制のお知らせ＞
来場者の安全確保のため、警察の指導により千代田区、千代田区観光協会は下記の通りライトアップ期間中の交通規制を実施いたします。例年同様「車両の交通規制」に加え、千鳥ヶ淵緑道の「歩行者の一方通行（土日のみ）」を実施します。ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
■詳細はこちら https://visit-chiyoda.tokyo/app/information/detail/198
２．人気の千鳥ヶ淵ボート乗船を確約！今年も事前購入制「スマートチケット」を3月10日頃より販売開始
例年多くの乗船希望者で行列ができる、大人気のボート乗船。事前に乗船を確約できる「スマートチケット」を販売します。お好きな日時のチケットを事前購入、当日並ばずに乗船が可能です。購入者にはノベルティもプレゼントします。
千代田区観光協会は、千鳥ヶ淵の桜の景観を次世代へと継承していくため、スマートチケットの売上の一部を「千代田区さくら基金」へ寄付します。寄付額100万円を目標とし、多くの皆様からの支援のもと、昨年は春のさくらまつりと夏の灯ろう流しの売上から、約250万円を寄付しました。今年も引き続き、千鳥ヶ淵の景観保全に取り組んでいきます。
【事前購入制「スマートチケット」概要】
・販売開始 ：3月10日頃
・購入方法 ：「千代田のさくらまつり」特設サイト内の「ボート乗船」ページより購入可
URL：https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/spot/boat.php
・対象期間 ：夜桜ライトアップ期間中
・販売料金 ：12,000円/1時間
1艘につき3名まで乗船可 ※乳幼児も1名と数えます。
※売り上げの一部は千代田区さくら基金へ寄付します。
・決済方法 ：クレジットカード
お問合せ ：chiyoda-sakura@jtb.com (千代田のさくらまつり事務局)
●ボートの種類は「手漕ぎボート」のみとなります。
●中学生以下のお子様の乗船には、高校生以上の同伴者が必要です。
●チケットの購入は1名につき３枚までとさせて頂きます。
●チケットの転売・譲渡は禁止です。
千鳥ヶ淵ボート場
・場所 ：三番町2先
・営業時間 ：千鳥ヶ淵ライトアップ期間中、９時〜19時30分
３. 千鳥ヶ淵だけじゃない！さくらまつりでは様々なイベントを開催
今年も「千代田のさくらまつり」は、春の時期に千代田区内で催される様々なイベントを総称して開催します。まだ桜が咲いていない時期にも楽しめるイベントやお得なキャンペーンなど、お花見だけではない様々な企画をご用意しております。
■伝統芸能とマルシェを楽しめるオープニングイベントを3月5日（水）に和田倉噴水公園にて開催！
さくらまつりオープニングイベント「CHIYODA SAKURA OPENING LIVE」は、日本の春の訪れや桜の美しさを大切にしてきた日本人の文化を、千代田区観光協会文化観光大使「禮」による特別なパフォーマンスとともに、国内外の来場者に向け発信します。
※写真は文化観光大使「禮」になります
＜和田倉噴水公園 オープニングイベント「CHIYODA SAKURA OPENING LIVE」開催概要＞
・日時：3月5日（木）11時〜15時
・場所：和田倉噴水公園（東京都千代田区皇居外苑３−１）
・内容：伝統芸能ステージ、地域PR・物産販売ブース、体験ブースほか
・出演：千代田区観光協会文化観光大使 禮（REI）、青森県田子町、山梨県早川町
・出店：青森県田子町、栃木県那珂川町小砂、山梨県早川町、長野県中川村、長野県原村、兵庫県
香美町小代、徳島県上勝町、熊本県南小国町
・参加費：無料
・主催：環境省、一般社団法人千代田区観光協会
・協力：「日本で最も美しい村」連合
・後援：千代田区
■アニメ『わたしの幸せな結婚』とコラボしたスタンプラリーを3/11（水）~4/22（水）にて開催
今年の「千代田のさくらまつり」では、株式会社KADOKAWAの人気アニメ作品『わたしの幸せな結婚』とコラボレーションしたスタンプラリー「春の都ちよだの桜結いめぐり」を開催します。千代田区内に設置された5か所のスタンプラリーポイントを巡り、街歩きを楽しみながらスタンプを集めます。全てのスタンプを集めた方には、ゴールとなる千代田区観光案内所にて、参加ノベルティをお渡しいたします。また、各ラリーポイントに設置したキャラクターの等身大パネルとの写真撮影もお楽しみください。
千代田のさくらまつり』×『わたしの幸せな結婚』コラボスタンプラリー
＜「春の都ちよだの桜結いめぐり」概要＞
・開催期間：3月11日（水）〜4月22日（水）
・参加費：無料
・所要時間：約1時間
・スタンプ・台紙設置場所：
飯田橋サクラテラス / エキュートエディション
飯田橋 / 東京大神宮 / 九段会館テラス /
国立公文書館 / 千代田区観光案内所（ゴール）
・主催：一般社団法人千代田区観光協会、千代田区
・協力：株式会社KADOKAWA
・特設サイトURL：https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/watakon
※参加ノベルティは無くなり次第終了
■コラボオリジナルグッズ
千鳥ヶ淵でお花見を楽しむ主人公の美世・清霞2人の描きおろしイラストを使用した、特別グッズを販売！
A４クリアファイル
販売価格：440円
2層式アクリルパネル（90mm×90mm）
販売価格：1,430円
販売日 ：3月11日（水）〜
販売場所：千代田区観光案内所
『わたしの幸せな結婚』は、異能が存在する架空の時代を舞台に、名家に生まれながらも家族に虐げられて育った少女・斎森美世（さいもり・みよ）と、冷徹と噂される軍人・久堂清霞（くどう・きよか）の政略結婚から始まる物語を描いた作品で、国内外で高い人気を誇っています。今回、主人公の美世・清霞が千鳥ヶ淵のボートからお花見を楽しむ様子のオリジナルイラストが描き下ろしされました。
©顎木あくみ・月岡月穂／KADOKAWA／「わたしの幸せな結婚」製作委員会
■千代田区内で同時開催！お花見の時期だけじゃない！バラエティ豊かな約50のイベント
「千代田のさくらまつり」期間中に、区内随所で桜・春を感じるバラエティ豊かなイベントが盛りだくさんです。
＜さくらまつりイベント 一覧＞約50イベント
https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/event/ ※随時更新
（イベント例）
・周遊謎解き宝探し「ワテラストレジャー〜隠された秘宝〜」（ワテラス）
・千代田のさくらまつりコラボ御朱印（区内 各神社）
・全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり（東京古書会館・神田小川広場）
・Tokyo/Marunouchi Area Coupon (丸ビル・新丸ビル)
・秋葉原さくらまつり2026 (秋葉原電気街）
・美術館の春まつり 2026（東京国立近代美術館）
…など
＜イベントピックアップ＞
昨年大好評の春の飲み歩きチケットがパワーアップして登場！東京・神田エリア周辺の飲食店約50店舗が参加、「日本の酒」と店主こだわりの肴をお得に飲み歩きできる【Kanpai Kanda Ticket】が開催！今年は、日本各地の蔵元と街の店主が共演する新たなプロジェクト「KANDA THE CRAFT -呑む、江戸の文化が醸す街 -」の一つとして初開催され、「日本酒・焼酎・泡盛・みりん」の魅力を味わいながら、新たなお店との出会いを楽しめます。
・開催期間：３月下旬〜５月末（予定）
・販売価格：【Kanpai KANDA Ticket】6,000円 500円×13チケット（6,500円分）
・参加店舗：神田エリア、周辺の飲食店 約５０店舗
・主催：一般社団法人千代田区観光協会
・企画運営：有限会社神田豊島屋
・公式サイト：https://kanda-the-craft.tokyo/
※本事業は、「（公財）東京観光財団 観光まちづくり支援事業助成金」を活用して実施しています。
■約100店舗が参加！千代田区内でショッピングやグルメをお得に楽しむクーポン
春のステキな1日が、もっとおいしく、たのしくなるイベント「得とく周遊キャンペーン」。
千代田区内のグルメやショッピング、観光など数々の店舗や施設をいつもより、グッとお得にご利用いただけるクーポンをご用意しています。
【得とく周遊キャンペーン 概要】
・開催期間 ：3月10日（火）〜4月22日（水）
・参加店舗一覧：約100店舗
https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/tokutoku/
※随時更新
＜サービスの一例＞
・『キタノアームスラウンジ（ザ・キタノホテル東京）』さくらアフタヌーンティーご利用のお客様にオリジナルぺストリーのお土産付き
・『アジャンタ』ランチ(食事)を注文いただいた方に桜ラッシーをサービス
・『GODIVA café Iidabashi（エキュートエディション飯田橋）』桜のショコリキサーサイズアップ無料
…など
■周遊ツアー「千代田よりみちTrip」で今年もよりみち！
さくらまつりを楽しんだあとに、ちょっと足を延ばして、周辺スポットへガイドが案内してくれる回遊ツアーを催行します。様々なバリエーションのツアーで、”よりみちさんぽ”にご参加ください！
【千代田よりみちTrip概要】
・出発場所 ：千鳥ヶ淵緑道内「さくら観光案内所」ほか
・実施期間 ：千鳥ヶ淵ライトアップ期間中 ※日時によってコースが異なります
・参加費 ：ツアーによって異なります
・主なツアー ：九段下よりみちツアー(日・英)、
市ヶ谷よりみちツアー(日・英)、
皇居東御苑ツアー(英)など
・実施団体 ：千代田区観光ガイドネットワーク 参加３団体ほか
・所要時間 ：約60分〜90分
・詳細 ：https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/tour/ ※随時更新
＼ご活用ください／さくら観光案内所
千鳥ヶ淵緑道に観光案内所を開設いたします。皇居千鳥ヶ淵やその周辺の観光情報を案内する観光ガイド（英語対応可）が常駐し、案内所出発の近隣地域周遊ツアー「千代田よりみちTrip」の案内も行います。
場 所：千鳥ヶ淵緑道内「さくら観光案内所」
開設期間：千鳥ヶ淵夜桜ライトアップ期間中、９時〜18時まで
４．【新発売】千代田のさくらまつり×観光大使リラックマ オリジナルグッズ、
3月17日発売！
千代田区観光協会の観光大使であるリラックマのオリジナルグッズを販売します。新商品として、観光大使の半纏を着たおでかけぬいぐるみ「キイロイトリ」を、3月17日（火）より千代田区観光案内所にて発売します。
おでかけぬいぐるみキーホルダー 観光大使キイロイトリ
観光大使キイロイトリが新登場！
少し大きめサイズの半纏を着た姿がとっても愛らしい！
一緒に春のお散歩に連れて行ってね。
価格：各2,200円（税込）※おひとり様４個まで
発売日：3月17日（火）
販売場所：千代田区観光案内所
＜リラックマ観光大使5周年記念企画に注目！＞
千代田区観光協会の観光大使であるリラックマは、2026年で就任5周年を迎えました。これを記念し、限定グッズをはじめとするアニバーサリー企画を展開しています。詳細は特設サイト（https://visit-chiyoda.tokyo/rilakkuma-5th-anniversary/）をご覧ください。
また、デザインマンホールの設置を記念した「リラックマスタンプラリー」も絶賛開催中です。千代田区内3施設に設置された6色のスタンプを集めると、千代田区の花さくらとリラックマたちの可愛いマンホール柄のオリジナル記念カードが完成する、街歩きが楽しくなる企画です。
<スタンプラリー実施概要>
【開催期間】2026年1月21日(水)〜５月20日(水)
※台紙はなくなり次第終了
【 参加費 】100円 (税込・記念カード台紙１枚)
【スタンプ設置場所】
千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエア
【記念カード台紙受け渡し場所】
千代田区観光案内所、KANDA SQUARE（POINT ET LIGNE、豊島屋酒店）
【公式サイト】https://visit-chiyoda.tokyo/app/information/detail/283
本件に関するお問合わせ先
本件についてのお問い合わせ先
千代田区観光協会PR事務局（株式会社プラップジャパン内）担当：河野、竹内
E-Mail：chiyoda-kanko@prap.co.jp TEL：070-2478-7099（河野）080-6508-2534（竹内）
関連リンク
千代田のさくらまつり 特設サイト
https://visit-chiyoda.tokyo/sakura/
千代田区観光協会 公式Webサイト
https://visit-chiyoda.tokyo/
千代田区観光協会 公式Facebook
https://www.facebook.com/ChiyodaCityPR/
千代田区観光協会 公式X（旧Twitter）
https://x.com/ChiyodaCityPR
千代田区観光協会 公式Instagram
https://www.instagram.com/chiyoda_city_pr/
千代田区観光協会 公式YouTube
https://www.youtube.com/@visitchiyoda-experiencethe3724
千代田区観光協会 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@chiyoda_city_pr
