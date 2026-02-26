世田谷区主催の持続的なビジネス・カルチャーを生み出すプラットフォーム「SETAGAYA PORT（セタガヤポート）」（事務局：dot button company株式会社）が、今年度取り組んだプロジェクトや実践者のストーリーを通じて、参加者それぞれの “次の一歩” を見つけるトーク＆交流イベント 「SETAGAYA NEW WAVE 2026 - ここから広がる共創を、みんなで。」 を 3月18日（水）に下北沢・北沢タウンホールで開催します。

■『SETAGAYA NEW WAVE - ここから広がる共創を、みんなで- 』について

世田谷を拠点に活動する実践者のストーリーや地域プロジェクトの成果を通じ、参加者が自らの「次の一歩」を見つけるトーク&交流イベントです。「何かを始めたい」「地域とつながりたい」という意欲を持つ方々へ、多様なプロジェクトの形や関わり方のヒントを届けます。当日は、プロジェクト実施報告、世田谷で活動する実践者のストーリー、そして参加者同士がつながる交流会の3部構成で実施します。

■実施プログラム

【第1部】プロジェクト実施報告（18:10 - 19:00）2025年度に実施したプロジェクトの中から、5つのプロジェクトの成果をピッチ形式（各10分）で共有します。

＜ご紹介するプロジェクト＞※順不同

①SETAGAYA PORT YOUTH：未来を担う学生が中心となり、世田谷を舞台に「人と地域をつなぐ」活動。

SETAGAYA PORTに参加している区内在住・在学の学生が中心となり活動する場。SETAGAYA SOCIAL LABOで掲げているテーマを軸に、 学生が企画から運営まで行います。

https://setagayaport.jp/news-events/setagayaport-youth

②キャリアデザイン教室：子どもの「好き」と「学び」をつなぐキャリア教育イベント。

シモキタカレッジとのコラボレーションにより、子どもの「好き」を将来の学びや仕事と結びつけるキャリア教育プロジェクトです。約60名が参加し、多彩な学生や社会人が講師となって自身の研究や生き方を伝えることで、子どもたちが多様なキャリアの選択肢に触れる「学びの循環」を生み出しました。

https://setagayaport.jp/news-events/report-careerdesign-shimokitacollege2025

③香る外来植物ラボ：外来種植物を活用したプロダクトのプロトタイプ開発支援。

環境課題を起点としたプロトタイプ開発に取り組むプロジェクトです。プロボノメンバーと共に、地域の厄介者とされる外来植物を有効活用したプロダクトのプロトタイプの開発・企画を進めています。ソーシャルビジネスとして持続可能な社会に貢献する新たな循環を生み出すことを目指しています。

https://setagayaport.jp/news-events/gairaisyokubutsulabo

④NEW FEED, NEW LIFE. :まちの商いを魅力的にするSNS運用支援。

「デザインで“まちの商い”を魅力的に」を掲げ、世田谷区内の事業者のSNS運用支援などを行うプロジェクトです。ワヴデザイン株式会社との共創により、地域の店舗や事業が持つ本来の価値を可視化し、新たなファンづくりや地域経済の活性化を目指しています。

https://setagayaport.jp/news-events/newfeed_newlife_creativemember

⑤SETAGAYA WORK CONNECT：地域に根ざした新しい働き方の共創。

地域に根ざした「新しい働き方」の共創を目的としたプロジェクトです。区内の5つのコワーキング施設を横断的に連携させ、場所や組織に縛られない多様な働き手同士の交流とマッチングを促進。世田谷ならではのワークスタイルの開拓を目指しています。

【第2部】世田谷で活動する実践者のストーリー（19:00 - 19:30）

https://setagayaport.jp/news-events/setagayaworkconnect_report

SETAGAYA PORTに多様な形で関わってきた2名の実践者が登壇。世田谷をフィールドとした取り組みや「SETAGAYA PORT」での体験を通じて、キャリアや事業、そしてマインドセットにどのような変化が生まれたのかを語ります。

流しのビリヤニ / 散歩社 奈良 岳

1991年東京生まれ。流しのスタイルで様々な店やイベントでビリヤニを提供する活動「流しのビリヤニ」主宰。建築や都市について学び、建築プロデュース会社「北山創造研究所」勤務、キッチンを併設した渋谷PARCOのギャラリー「食のニューススタンドCOMINGSOON」ディレクターを経て、現在は株式会社散歩社のメンバーとして下北沢「BONUS TRACK」イベント編集や商業施設のイベント企画などを行い、人が集まる“場”の活用と発信に取り組む。

https://www.instagram.com/strolling_biryani/

株式会社あおとき代表取締役 櫻井 孝佑

下北沢に根差したデザイン会社あおとき代表取締役。クリエイティブディレクター、グラフィックデザイナーとして「遊び心で社会を彩る」をモットーに、個人から大企業まで幅広くデザインに携わる。 自社の下北沢ローカルメディアを基盤に地域との関係値を深め、「下北緑日」をはじめとするイベント実施や、行政と取り組む「SHIMOKITA the WANDER」プロジェクト、つながるコミュニティスペース「SHIMOLAB.」を運営するなど、デザイン×まちづくりの可能性を探る実験を繰り返す。3児の父。いつか下北沢に保育施設を作ることが夢

【第3部】交流会（19:45 - 20:45）※有料・事前申込制

https://www.instagram.com/aotoki.shimokita/

\1,000-（軽食・1ドリンク付）/ 定員:50名 ※2杯目以降はキャッシュオンになります。※会場スペースの都合上、定員に達し次第、受付を終了させていただきます。お早めにお申し込みください。世田谷で進行中のプロジェクトやこれからの活動について、立場を超えて語り合いましょう。「自分ならどう関われるだろう？」「こんなことを始めてみたい」といった前向きな想いが交差し、新しい共創の波が生まれる時間。カジュアルな交流をぜひお楽しみください。

●フード・ドリンク

タパシエスタ下北沢駅近のカジュアルなカフェバー。イベント当日は、サンドイッチやビアソーセージ・こだわりドリンク等をご提供予定です！

https://tapasiesta.com/index.html

■イベント概要

●タイトル：SETAGAYA NEW WAVE 2026 -ここから広がる共創を、みんなで。-●開催日時：2026年3月18日（水） 18:00 - 20:45（開場17:30）●会場：北沢タウンホール（下北沢駅 徒歩5分）・第1・2部：2F ホール・第3部（交流会）：12F スカイサロン●参加費：・第1部・第2部：無料 ・第3部（交流会）：有料（\1,000- / 軽食・1ドリンク付）※2杯目以降はキャッシュオン●規模：80～100名●主催：SETAGAYA PORT（世田谷区）●備考：第1部・2部はInstagram Live（https://www.instagram.com/setagaya_port/）にて同時配信・アーカイブ予定

■お申し込み方法

「第1部・2部（無料券）」と「第3部 交流会（有料参加券）」の2種類がございます。交流会へご参加ご希望の方は、必ず両方のチケットをお申し込みください。

https://newwave2026.peatix.com/

※「第3部 交流会（有料参加券）」に関しては、会場スペースの都合上、定員に達し次第、受付を終了させていただきます。お早めにお申し込みください。ぜひお誘い合わせの上、皆さまのご参加をお待ちしております！

■SETAGAYA PORTについて

“ここから、世田谷をリミックスする”をコンセプトに、世田谷発の持続的なビジネス・カルチャーを生み出していくプロジェクト。世田谷区内外の多様な企業・スタートアップ・フリーランス・会社員・プロボノ・大学・金融機関など、20～40代の若手の方々を軸に、多様な世代・業種が交流し、新たな波を生み出していくコミュニティプラットフォームです。社会や地域/ビジネスの課題を出発点とし、教育、福祉、防災、アート、エシカルなど、事業者同士や個人とのマッチングも促進し新たなプロジェクトを作っています。

https://setagayaport.jp/

＜注意事項＞

・ネットワークビジネスや宗教等の勧誘・宣伝・営業を目的とする方のイベント参加はお断りします。予めご了承ください。・交流会会場で、有料・無料に関わらず参加者への他のイベントや、企業、ネットワークビジネス、宗教等の勧誘・営業・宣伝および、それにつながる行為は固く禁じます。上記に該当する勧誘・営業・宣伝の行為にあわれた場合や、あるいは発見された場合はスタッフまでご一報ください。勧誘、営業・宣伝等の目的での参加が発覚した場合や、他の参加者へのご迷惑、交流会の運営を妨げる行為等と事務局で判断した場合、途中退室していただきます（参加費の返金はいたしません）。加えて、以降のSETAGAYAPORTに関するイベントへの参加をお断りさせていただきますので、予めご了承ください。・マスクの着用等、個人の状況に応じた自主的な判断でお願いいたします。・状況に応じて、中止となる場合がありますので、予めご理解ください。中止が決定した場合は、申込いただいた方へ別途ご連絡いたします。・イベントの様子を写真撮影し、「SETAGAYA PORT」のHPやSNSをはじめ、制作物等で使用をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。お顔出しが難しい方は、お知らせください。