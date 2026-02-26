こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TVer、新機能「TVerコンシェルジュ（β版）」をリリース
約800番組の中からAIがおすすめ番組を提案
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、検索画面で使用できる新機能「TVerコンシェルジュ（β版）」をリリースしました。
■気分や心情を入力すると「見たい番組」が見つかる
TVerコンシェルジュ（β版）は、ユーザーが新たなお気に入り番組と出合うきっかけを作ることを目的とした、番組検索の新機能です。「動物に癒されたい」「子どもと一緒にみたい」「キュンキュンするドラマ」などユーザーの気分や心情から、AIが約800番組の中からおすすめの番組を提案します（※）。
気分やシーンを入力するだけで、AIがコンシェルジュのように番組をセレクト。検索窓にキーワードを入れるだけでは辿り着けなかった、新たなお気に入り番組と出合えるかもしれません。これまでにない「番組との出合い方」を、ぜひ体験してください。
■TVerコンシェルジュ（β版）の使い方
TVerコンシェルジュ（β版）は誰でも簡単にお使いいただけます。
TVerアプリを開いて「さがす」タブをタップし、「AIに相談」を選択。今の気分や心情をチャットで入力するだけで、AIが5つのおすすめ番組をご提案します。
本機能はβ版につき、随時、精度改善を予定しております。より便利な検索体験を目指し、継続してブラッシュアップしてまいります。
TVerは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。今後も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、報道、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。
※本機能はβ版です。入力の意図と異なる番組が表示されることもありますが、ご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
関連リンク
TVer
https://tver.jp/
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、検索画面で使用できる新機能「TVerコンシェルジュ（β版）」をリリースしました。
■気分や心情を入力すると「見たい番組」が見つかる
TVerコンシェルジュ（β版）は、ユーザーが新たなお気に入り番組と出合うきっかけを作ることを目的とした、番組検索の新機能です。「動物に癒されたい」「子どもと一緒にみたい」「キュンキュンするドラマ」などユーザーの気分や心情から、AIが約800番組の中からおすすめの番組を提案します（※）。
■TVerコンシェルジュ（β版）の使い方
TVerコンシェルジュ（β版）は誰でも簡単にお使いいただけます。
TVerアプリを開いて「さがす」タブをタップし、「AIに相談」を選択。今の気分や心情をチャットで入力するだけで、AIが5つのおすすめ番組をご提案します。
本機能はβ版につき、随時、精度改善を予定しております。より便利な検索体験を目指し、継続してブラッシュアップしてまいります。
TVerは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。今後も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、報道、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。
※本機能はβ版です。入力の意図と異なる番組が表示されることもありますが、ご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
関連リンク
TVer
https://tver.jp/