ダクトレス暖房・冷房システム市場：世界調査レポート、需要、シェア、製造業者、規模、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年2月に「ダクトレス暖房・冷房システム市場：製品タイプ別（スプリットシステム、窓用エアコン、ポータブルエアコン、ハイブリッドシステム）、技術別（インバータおよび非インバータ）、用途別（住宅、商業、産業）、流通チャネル別（オンラインおよびオフライン）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発行したことを発表した。本レポートは、ダクトレス暖房・冷房システム市場に関する予測評価を提供するものである。また、成長促進要因、市場機会、課題および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
ダクトレス暖房・冷房システム市場の概要
ダクトレス暖房・冷房システムは、ダクトレス・ミニスプリットシステムとも呼ばれ、従来型のダクト工事を必要とせずに温度制御を実現する高効率なHVACソリューションである。これらのシステムは通常、屋外に設置されるコンプレッサーユニットと、壁面または天井に取り付けられる1台以上の室内空調ユニットで構成されるものである。ダクトの設置が現実的でない、または高コストとなる建物において、住宅用途および小規模商業用途に特に適している。ダクトレスシステムはゾーン別の暖房・冷房を可能にし、利用者が各部屋ごとに温度を制御できるため、快適性の向上とエネルギー消費の削減を実現するものである。さらに、高度なインバータ技術、静音運転、容易な設置性を備えていることから、改修工事、リフォーム、および省エネルギー建築プロジェクトにおいてその採用が拡大しているものである。
Surveyreportsの専門家はダクトレス暖房・冷房システム市場に関する調査を分析し、同市場規模が2025年に1,334億米ドルを創出したことを明らかにした。さらに、ダクトレス暖房・冷房システム市場の売上高は、2035年末までに2,879億米ドルに達すると予測されている。ダクトレス暖房・冷房システム市場は、2025年から2035年の予測期間において、約8.1％の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038344

Surveyreportsのアナリストによる定性的なダクトレス暖房・冷房システム市場分析によれば、省エネルギー環境および気候制御システムへの関心の高まり、スマートホームおよび都市型住宅に対する需要の増加、省エネルギーソリューションへの需要拡大、ならびに改修・レトロフィットプロジェクトの増加を背景として、市場規模は拡大すると見込まれている。ダクトレス暖房・冷房システム市場における主要企業には、Johnson Controls、Carrier、Trane Technologies plc、LG Electronics、Emerson Electric Co.、Honeywell International Inc.、Nortek Air Management、Samsung Electronicsなどが含まれる。
また、本ダクトレス暖房・冷房システム市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も提供するものである。
目次
● 各国におけるダクトレス暖房・冷房システム市場の市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2035年までの世界ダクトレス暖房・冷房システム市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
