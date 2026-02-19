工学院大学、二上武生教授（教育推進機構）、「答えを出さない」キャリア支援生成AIの開発に学術アドバイザーとして参画

工学院大学、二上武生教授（教育推進機構）、「答えを出さない」キャリア支援生成AIの開発に学術アドバイザーとして参画