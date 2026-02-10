昭和女子大学 (学長 金尾朗：東京都世田谷区) は、２月９日、１年間に学内外で活躍した学生を顕彰する「Students of the Year 2025」を個人・団体、計７組64名に贈りました。同日に発表した「Teachers of the Year」とともに、今後、学生・教員のロールモデルとなり、学内全体の士気を高め、教育の質の飛躍的向上に寄与することを目指しています。

■ Students of the Year 2025 受賞者 （個人３名と４団体 合計64名の学生）

● 人間文化学部 歴史文化学科 民族芸能の次世代継承プロジェクト（団体・12名）

神奈川県民俗芸能保存協会と協働し、民俗芸能の継承という課題に真摯に取り組み、プロジェクト学生の高い主体性・自主性により伝承者との交流の場を創出し、次世代へとつなげるための普及活動を推進しました。

● 国際学部 国際学科 福嶋 美咲（個人・４年生）

全日本中国語スピーチコンテスト全国大会で奨励賞を受賞、世界135か国が参加する中国主催の国際的なコンクールでも上位入賞するなど、国内外で実力を発揮。長年の研鑽により磨かれた語学力と豊かな発信力が他の学生の模範となりました。

● グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 TOKYO GLOBAL INNOVATION CHALLENGE パイオニア賞受賞チーム（PROVENEX）（団体・４名）

国内外の大学生・大学院生(留学生含む)が対象のビジネスコンテスト「TOKYO GLOBAL INNOVATION CHALLENGE2025」において、ITを活用した身元証明システムを提案し、パイオニア賞を受賞。社会の課題に対し、他大生との協働や英語でのプレゼンテーションなど、粘り強い取り組みで優れた成果を示しました。

● 人間社会学部 心理学科 鳥生 咲希（個人・４年生）

「世田谷区子ども・青少年協議会」の若者委員として２年間、若者視点から区政に積極的に参画し、地域社会に大きく貢献。主体的に社会課題に取り組む姿勢は、他の学生の模範になりました。

● 生活機構研究科 生活文化研究専攻 亀井 稚咲（個人・１年生）

全日本中国語スピーチコンテスト千葉県大会で最優秀賞、全国大会では奨励賞を受賞。また、担当した「樋口一葉と与謝野晶子の比較研究」プロジェクトは、本学図書館貴重資料等研究調査協力プロジェクトとして採択され、学術的な貢献を果たしました。

● 現代ビジネス研究所認定 Sakura Girls Secondary School(タンザニア)支援への市民参加促進プロジェクト（団体・29名）

タンザニアの女子教育支援を通じ、国際シンポジウムでの発表や企業連携バザーの運営など、高い自主性をもって多角的な視点で課題解決に取り組み、国境を越えたエンパワメント活動において、顕著な成果を収めました。

● 秋桜祭実行委員会2024･2025（団体・16名）

秋桜祭(本学の学園祭)における自主運営体制の確立に向け、業務の明文化や円滑な継承を推進し、学生主体による運営を成功に導きました。組織の自立を追求し次代へ繋げた実績が後進の良き指針となりました。

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp

昭和女子大学ホームページhttps://www.swu.ac.jp/