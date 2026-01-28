アクリル表面コーティング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月19に「アクリル表面コーティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アクリル表面コーティングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アクリル表面コーティング市場の概要
アクリル表面コーティング市場に関する当社の調査レポートによると、アクリル表面コーティング市場規模は 2035 年に約 1,185 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アクリル表面コーティング市場規模は約 620億米ドルとなっています。アクリル表面コーティングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アクリル表面コーティング市場シェアの成長は、自動車と運輸部門の急速な拡大によるものであり、高度なコーティングソリューションへのニーズが高まっていることがその要因となっています。国際エネルギー機関（IEA）の分析によると、2024年には電気自動車の販売台数が17百万台に達しており、このことがその証拠となっています。アクリル表面コーティングは、高い光沢、耐傷性、耐久性といった特性から自動車に広く使用されており、車両の美観を高めながら性能基準を満たしています。さらに、建設活動の増加も高度なコーティングソリューションへのニーズを高めています。
アクリル表面コーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acrylic-surface-coating-market/113463
アクリル表面コーティングに関する市場調査によると、環境に優しく低VOC/水性塗料への着実な移行により、市場シェアは拡大すると予測されています。主要企業各社は、環境に優しい塗料への需要に応えるため、高度なアクリルコーティングソリューションの開発への投資を増やしています。
しかし、原材料費の高騰が今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。アクリル表面コーティングは主にアクリル樹脂や、メタクリル酸メチル（MMA）、アクリル酸ブチル、アクリル酸エチルなどのモノマーから製造されます。これらの化学物質は石油および天然ガス由来の中間体から生産されるため、そのコスト構造は石油化学バリューチェーンと密接に連動しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340277/images/bodyimage1】
アクリル表面コーティング市場セグメンテーションの傾向分析
アクリル表面コーティング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アクリル表面コーティングの市場調査は、基板タイプ別、エンドユーザー産業別、技術別と地域別に分割されています。
アクリル表面コーティング市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-113463
当社のアクリル表面コーティング市場調査では、市場をエンドユーザー産業別に基づいて、自動車、航空宇宙と防衛、建築と建設、産業サブセグメントに分割されています。これらのうち、建築と建設分野は、住宅および商業インフラにおける幅広いアプリケーションにより、予測期間中に約46%の市場シェアを占めると予想されています。アクリルコーティングは、優れた耐候性、耐紫外線性、色保持性、耐久性を備えているため、建築アプリケーションで広く使用されており、外壁、屋根、ファサード、床材、コンクリート保護などに適しています。
