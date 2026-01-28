“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「秋保風雅（所在地：〒982-0241宮城県仙台市太白区秋保町湯元薬師40-2）」は、皆様に季節のイベントを旅先でも愉しんでいただけるよう2026年2月13日（金）～15日（日）のバレンタインデー前後3日間限定で特製ティラミスパフェを提供いたします。秋保風雅公式サイト：https://akiu-fuga.com/

秋保風雅は、“夜を彩る大人の宿”をテーマに〆パフェやアフターサウナのモクテルを愉しむBAR、フィンランドサウナ、貸切露天風呂などを完備した、大人が夜ふかしを愉しめる宿です。特製ティラミスパフェはマスカルポーネの甘味、コーヒーゼリーの苦み、オレンジピールの香りと苦みが絶妙にマッチし食べ進めても“食べ飽きない”味わいが特徴です。中には砕いたクッキーがふんだんに入っており、ざくざくとした食感もお愉しみいただけます。パフェはご夕食後のデザートとして無料でお召し上がりいただけますが、別途有料での追加ご注文も可能です。

バレンタインパフェ 概要

提供期間：2026年2月13日（金）～15日（日）提供場所：ご夕食後BARにて提供（～22：30L.O）内容：【オレンジ香るティラミスパフェ】マスカルポーネ、コーヒーゼリー、オレンジピール、クッキー、チョコソースを使用した“食べ飽きない”パフェ料金：夕食付のお客様は無料／その他は別途1,500円

おすすめプラン

プラン名：【冬セール】最大20％OFF／貸切サウナやBARなど優雅な時間をお得に満喫＜基本会席★雅＞ 価格：16,500円～（税・サ込/2名1室ご利用時の1名様料金）ご予約・詳細：https://x.gd/jyx52

―秋保風雅―

秋保風雅｜概要住所：〒982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元薬師40-2客室数：24室館内施設：ロビー、ラウンジ、レストラン、大浴場、フィンランドサウナ、貸切露天風呂アクセス：仙台駅よりお車にて約3０分HP： https://akiu-fuga.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/akiu_fuga/

画像：©AVII IMAGEWORKS（パフェ除く）※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/