医療ダイエットと予防医療の専門クリニックLIGHT CLINIC院長、吹田真一の最新作『年間1万人が成功する！ 医師が教える、正しいダイエットの見極め方』Amazon POD/kindleで販売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、医療ダイエットと予防医療に特化した専門クリニックLIGHT CLINIC院長、吹田真一の最新作『年間1万人が成功する！ 医師が教える、正しいダイエットの見極め方』を2026年1月20日（火）よりAmazon POD書籍およびkindleで販売開始しましたことを発表します。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814927045
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHNMVZ4L
『年間1万人が成功する！ 医師が教える、正しいダイエットの見極め方』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339559/images/bodyimage1】
【内容紹介】
食べない人ほど「痩せにくい体」になってしまう！！
「痩せるためには、ご飯を抜くしかない」 そう思い込んでいませんか？
世の中には「1週間で〇kg減！」「〇〇だけ食べれば痩せる」といった過激なダイエット情報が溢れています。
しかし、命の現場で生活習慣病の最前線を見てきた私は、こうした流行のダイエットに警鐘を鳴らしたい。
本書では「リバウンドへの片道切符」になりかねない流行のダイエットを徹底的にお伝えし、医学的根拠（エビデンス）に基づいた「一生太らないための体の作り方」を公開します。
さぁ、「人生最後のダイエット」を始めましょう。
「痩せたい」という願いの根底にあるのは、「健康で幸せに暮らしたい」という想いのはずです。
間違った知識で健康を害してしまっては本末転倒。
医師だからこそ語れる、安心・安全、そして我慢せずに続けられる「医学的正解」がここにあります。
【目次】
第1章 ダイエットの真実
第2章 医療ダイエットの基礎知識
第3章 医療ダイエットの実践
第4章 成功事例と実践アドバイス
医療ダイエットQ&A
【著者プロフィール】
吹田真一（ふきたしんいち）
https://light-clinic.co.jp/
LIGHT CLINIC院長。日本最高峰の循環器医療を担う国立循環器病研究センターでの全身管理や、海外での医療支援活動に長年従事。国内外の最重症の医療現場で多くの命と向き合う中で「治療」より「予防」の重要性を痛感し、医学的根拠に基づく肥満治療専門クリニックを開院。正しいダイエット法を通じ、健康寿命の延伸と病気予防の啓蒙に努めている。
【商品情報】
●タイトル：『年間1万人が成功する！ 医師が教える、正しいダイエットの見極め方』
●発売日：2026年1月20日 ●発売場所：Amazon ●POD定価：2,750円(税込）、電子書籍定価2,750円（税込）
●POD判型：四六判
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
URL:http://www.goma-books.com/
Twitter:@gomabooks
facebookページ:http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名:グローバルパートナーズ株式会社
代表者:代表取締役 山本康二
所在地:東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
