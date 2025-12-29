「ハズレなしで現品ゲット？」 舞浜K-ビューティーポップアップ、太っ腹なルーレットイベントが話題
「ただ見るだけでなく、持ち帰れる楽しさがある」
12月28日、千葉・舞浜で開幕した「DOOK'N DOOK'N」ポップアップストアが、来場者の満足度を極大化させる体験型イベントで話題を集めています。
運営事務局によると、イベント初日には300名以上が来場し、その多くが会場限定の「スノーボールコンセプト・ルーレット」に参加しました。
このイベントは、会場の写真をSNSに投稿するなどの簡単なミッションをクリアすれば誰でも参加可能で、「ハズレなし」で参加ブランドのコスメ現品や豪華サンプルセットが当たるというものです。
実際に会場では、「jeisia」のスキンケアセットや「CLICKA」のリップ製品などを当てた来場者が喜びの声を上げる姿が見られました。単なる製品展示にとどまらず、韓国の「情（ジョン）」を感じさせる手厚いプレゼント戦略が、日本の消費者の心を掴んだと分析されます。
また、現場に設置されたQRコードを読み込むとQoo10 Japanの特設ページに繋がり、イベント限定の割引価格で購入できるO2O（Online to Offline）システムも好評を得ています。この特別なポップアップは12月30日（火）まで続きます。
