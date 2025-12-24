日本のプラスチック製ダックビル型逆止弁市場：需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年12月に「日本のプラスチック製ダックビル型逆止弁市場」を対象とした調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、材料タイプ別（ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）、その他の特殊ポリマー）、サイズ別（1インチ未満、1～6インチ、6インチ超）、最終用途産業別（水処理・廃水処理、化学プロセス、石油・ガス、医薬・バイオテクノロジー、農業・灌漑、パルプ・製紙、食品・飲料、海洋・オフショア、その他）、用途別（逆流防止、ポンプ吐出、タンクの充填・排出、雨水管理、薬液注入、その他）、流通チャネル別（直接販売、販売代理店、オンライン小売）に市場を細分化し、市場分析、トレンド、機会、および2025年から2035年までの予測を提供するものである。本レポートは、日本のプラスチック製ダックビル型逆止弁市場に関する将来予測評価を提示するとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしているものである。
日本プラスチック製ダックビル型逆止弁市場概要
日本におけるプラスチック製ダックビル型逆止弁は、EPDM、シリコーン、または熱可塑性エラストマーなどの柔軟なポリマー材料から製造された一方向流量制御デバイスであり、低圧配管システムにおける逆流防止を目的として設計されている。ダックビル形状のリップ部は、順方向流が発生すると自動的に開き、圧力が低下または逆転すると密閉して閉じる構造であり、ばねや機械部品を必要としない点が特徴である。これらのバルブは、日本国内において、下水・廃水処理、化学プロセス、食品・飲料、医療機器、海洋用途など幅広い分野で使用されている。需要拡大の背景には、システムの小型化設計、耐腐食性要件の高まり、低メンテナンス性へのニーズ、日本における高度な流体管理およびインフラ近代化への注力がある。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本プラスチック製ダックビル型逆止弁市場の市場規模は2025年に2億2,340万米ドルを創出したことが確認されている。さらに、同市場は2035年末までに4億2,060万米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本プラスチック製ダックビル型逆止弁市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているものである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本プラスチック製ダックビル型逆止弁市場分析によれば、同市場の規模は、効果的な逆流防止に対する需要の拡大、バルブ設計および材料強度における技術的進展、最終用途産業の拡大、インフラの近代化および規制面での重視を背景として拡大すると考えられる。日本プラスチック製ダックビル型逆止弁市場における主要企業には、SMC Corporation、KITZ Corporation、Cla-Val、Proco Products, Inc.、Red Valve Company, Inc.、Tideflex Technologies、General Rubber Corporation、Elasto-Valve Rubber Products Inc.、Flomatic Corporation、J&S Valve, Inc.、Viking Johnson、Danfoss A/S、Bosch Rexroth AG、Flowserve Corporation、AVK Holding A/S、Azbil Corporationが含まれるものである。
目次
● 日本プラスチック製ダックビル型逆止弁市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
