TopMediai、AI音楽生成の操作性を刷新。参考音源のアップデートで制作体験を向上
動画・音楽・音声・画像関連のオンラインAIツールを提供する Cleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月16日より、TopMediai の AI音楽生成機能のアップデートを行いました。
今回のアップデートでは、「参考音源」機能を中心に、より直感的かつ柔軟な楽曲制作を可能にする改善を行っています。ユーザーが思い描く音楽イメージを、より正確にAIへ伝えられるよう、設定項目と管理機能の両面から最適化を図りました。
【アップデートの背景】
TopMediai ではこれまで、多くのクリエイターや動画制作者から「参考音源を使った生成をもっと細かくコントロールしたい」「過去に使った音源を再利用しやすくしてほしい」といった声が寄せられていました。
本アップデートは、そうした実際の利用シーンに基づくフィードバックを反映し、試行錯誤を前提としたAI音楽制作を、よりスムーズに行える環境を整えることを目的としています。
【アップデート内容の概要】
今回の主な更新ポイントは以下の通りです。
1.参考音源タイプの追加
従来の参考音源解析に加え、新たに「純人声（ボーカルのみ）」および「純音楽（インスト）」の指定が可能になりました。
これにより、歌声の雰囲気だけを反映した楽曲生成や、メロディ・アレンジに集中したインスト楽曲の制作など、目的に応じた使い分けが行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337354&id=bodyimage1】
2.参考音源の履歴保存に対応
アップロードした参考音源や生成結果が履歴として保存され、過去の制作内容を一覧で確認可能になりました。
以前生成した楽曲を基準に再生成したり、異なる設定で比較したりと、継続的な制作作業がより効率的に行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337354&id=bodyimage2】
3.操作フローの最適化
参考音源の選択から生成までの導線を見直し、設定ミスや手戻りを減らす設計に改善。
AI音楽生成に不慣れなユーザーでも、直感的に操作できるUIを実現しています。
詳細はこちら：
Topmediai AI音楽：https://jp.topmediai.com/app/ai-music/
TopMediai公式サイト：https://jp.topmediai.com/
【参考音源機能について】
参考音源生成機能では、ユーザーがアップロードした音源（著作権フリーのもの）をAIが解析し、テンポ、構成、雰囲気などをもとに、オリジナル楽曲を自動生成します。
対応ファイル形式は mp3、mp4、wav、m4a、mov、音源の長さは6秒から8秒まで対応しており、短尺動画から長尺コンテンツまで幅広い用途で利用可能です。
【想定される活用シーン】
YouTubeやSNS動画向けのBGM制作
広告・プロモーション映像用の音楽イメージ再現
ゲームやアプリ開発におけるシーン別楽曲生成
作曲アイデア出しやアレンジ検討時のたたき台作成
【既存機能との連携と今後の展望】
今回の参考音源機能のアップデートにより、既存の歌詞生成、ジャンル指定などの機能との連携がよりスムーズになり、制作フロー全体の一体感がさらに高まりました。
今後は、参考音源履歴を活用した再生成やバリエーション比較機能の強化をはじめ、より細かな音楽要素のコントロールや、他AI機能との統合的なアップデートを予定しています。TopMediai はこれからもユーザーの声をもとに機能改善を重ね、誰もが直感的に、かつ自由に音楽表現を追求できるAI音楽制作環境の提供に取り組んでまいります。
配信元企業：Cleverguard Technology Co., Limited.
