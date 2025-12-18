フリーランス業界最大級プラットフォーム(登録ワーカー含む登録ユーザー数700万人・登録企業100万社)を基盤に、IT人材&DXコンサルティングサービスを提供する株式会社クラウドワークス(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：吉田 浩一郎 以下「当社」)が運営する、即戦力IT人材のダイレクトマッチングサービス「テックダイレクト」は、2025年12月11日(木)に開催された、働く女性のためのコミュニティ「CORE」主催の企画「Dear Woman.」に協賛し、クラウドワークス エージェント本部 営業1部 部長 兼 テックダイレクト事業責任者の南 里奈が登壇しました。イベント特設サイト:https://core-official.com/media/dear_woman

イベント概要

「Dear Woman.」は、今年さまざまなフィールドで挑戦し、輝いた女性たち100人を讃えるイベント。企業経営、管理職、キャリアチェンジ、ライフイベントなど、それぞれが自分らしい道を模索しながら挑戦を続けてきた女性たちが、「今年を彩った瞬間」を共有しました。開催日時：2025年12月11日(木)18:30～21:00開催場所：東京都港区南青山5-8-5 THE PLAYHOUSE 3階登壇者 ：株式会社クラウドワークス クラウドワークス エージェント本部 営業1部 部長 兼 テックダイレクト事業責任者 南 里奈

データドリブンHRが実現する"トライアルワーク型採用"

人材採用において「勘や経験」に頼るのではなく、数字や事実にもとづいた戦略が求められる時代。データドリブンな人事戦略がもたらす革新的な価値について、以下3つの視点から解説しました。①採用プロセスにおけるボトルネックの可視化応募から採用に至るまでのプロセスをデータで追跡し、どこで候補者が離脱しているのか、どの段階に時間がかかっているのかを明確化。課題を"見える化"することで、効率的な改善施策の立案が可能になります。②広告運用と同じ発想での採用の"運用型"への移行デジタルマーケティングと同様に、採用活動も「仮説→実行→検証→改善」のサイクルを回す運用型へシフト。求人内容やアプローチ手法をデータにもとづいて最適化することで、採用効率が飛躍的に向上します。③データを通じた経営と現場の意思決定の統一経営層が求める人材像と現場のニーズが乖離するケースは少なくありません。データを共通言語とすることで、両者の認識を揃え、スピーディかつ精度の高い採用判断が実現します。

これらの価値と併せて、業務委託契約から正社員登用へとつなげる手法も提案。実際の業務を通じてスキルやカルチャーフィットを見極められるため、ミスマッチを防ぎながら優秀な人材を確保できる仕組みとして紹介しました。最後に、こうした採用手法を実現できるプラットフォームとして、テックダイレクトの特長についても紹介し、多くの参加者から関心を集めました。

登壇者プロフィール

南 里奈(みなみ りな)株式会社クラウドワークス クラウドワークス エージェント本部 営業1部 部長 兼 テックダイレクト事業責任者

ブライダル業界でキャリアをスタートさせ、日本最大級のレストランウェディング事業や、日本最大規模のブライダル特化型ECサイトの立ち上げ(事業開発部長)を経験。ブライダル・建設建築事業におけるプロダクトマネジメントや事業・営業戦略推進などを組織長として経験する。2022年10月、株式会社クラウドワークスに参画。入社後はPMI(買収後統合)や新規事業開発を主導し、2023年10月にテックダイレクト事業責任者に就任、2025年8月にはクラウドワークスエージェント本部部長に就任。現在は、エージェントの「介在価値」とダイレクトの「効率性」を両輪とした業界の新しいシナジー創出を牽引している。

テックダイレクト（Tech Direct）について

テックダイレクトは、週3～5日稼働のハイスキルな即戦力のIT人材（エンジニア、デザイナー、マーケッター）をダイレクトリクルーティングできるマッチングサービスです。

＜テックダイレクトの3つの特長＞

特長1：直接契約が可能なダイレクトリクルーティングワーカーとは直接契約が可能です。準委任契約、請負契約、雇用契約など双方合意であれば、どのような契約形態でもご締結いただけます。また、ワーカーとダイレクトにマッチングするため、求人掲載から稼働開始まで最短3日。正社員採用や業務委託などの他サービスよりも、スピーディに人材の確保が可能です。特長2：登録人材は、経験年数3年以上のハイスキルITフリーランス約2万人以上が登録しているテックダイレクトは、半数以上がエンジニアのほか、デザイナー、マーケッターも含め、経験年数3年以上のハイスキルITフリーランスが活用しているサービスです。累計導入企業は1,400社以上になっており、即戦力ITフリーランスを活用する企業様も年々増加しています。特長3：案件掲載（媒体）、スカウトどちらの機能も利用可能案件掲載に加えてスカウト機能も利用することができます。特にスカウトの平均返信率は約20～約30%になっており、業務に対してアクティブなワーカーが登録しています。

