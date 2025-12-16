こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
パナソニック オートモーティブシステムズは2027年4月1日付で社名変更新社名 「モビテラ株式会社」
さらなる企業成長で、持続可能なモビリティ社会の実現へ
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市、以下、当社）は、2027年4月1日より、社名（商号）を「モビテラ株式会社」に変更いたします。
当社は2024年12月より、Apollo Global Management Inc.をはじめとするアポロ・グループとの戦略的パートナーシップに基づく新しい経営体制による事業運営を行ってまいりました。当社のミション・ビジョンを体現する社名へと変更し、さらなる企業成長とブランド価値の向上により、持続可能なモビリティ社会の実現に努めてまいります。
「モビテラ」は、私たちの事業領域 “Mobility” に、「道」を表すラテン語 “Iter” と 未来を “照らす” という想いを重ねた言葉です。中心にある “i” は、いつも愛を持って人に寄り添う、私たちの企業姿勢を表しています。
当社は、カーメーカーやユーザーに寄り添いながら、安心・安全はもちろんのこと、快適で環境にも配慮した、人・街・地球にもやさしい移動体験を生み出す、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを目指します。
＜新社名＞
新社名：モビテラ株式会社（英文表記：Mobitera Inc.）
変更予定日：2027年4月1日
社名紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=5l2TGBcqL24
＜新ロゴ＞
頭文字“M”には、未来を照らすという私たちの意志を、ロゴの中央にある“i”は、どんな時も人を中心に考える私たちの姿勢を象徴的にデザインしています。
コーポレートカラーのモビテラブルーグリーンは、すべての人に「移ごこち」よく、という約束を込め、人・街・地球と調和し、ここちよさを感じるカラーを開発しました。
＜当社のミッション、ビジョン＞
ミッション：一人ひとりのより良いくらしの実現のため、持続可能なモビリティ社会を創造する
ビジョン：世界一の「移ごこちデザイン」カンパニー
企業理念 https://automotive.panasonic.com/corporate/philosophy
＜当社関係子会社の新社名（商号）について＞
国内外の連結子会社につきましても、グループブランド名となる「モビテラ」を冠する社名（商号）に2027年4月1日付で変更いたします。
当社関係会社の新社名（商号）一覧
https://digitalpr.jp/table_img/2595/124217/124217_web_1.png
