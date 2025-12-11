ナノソリューション株式会社（大阪府枚方市：代表取締役 牧村 剛）は、世界遺産・国宝 賀茂御祖神社（下鴨神社）において、銀系光触媒による「抗菌・抗ウイルス・消臭・防汚」効果をもつ自社製品「ナノディフェンダーAg⁺」のコーティング施工を実施しました。本施工について、2025～2026年版として作成し、採用事例として2025年12月11日に発表いたしました。

SIAA認証取得の高品質・銀系光触媒コーティング

当社が開発した銀系光触媒コーティング剤は、人体に無害でありながら、抗菌・抗ウイルス・消臭・防汚など多機能な効果を発揮します。本製品は、ISO（国際標準化機構）規格の高い安全性基準をクリアし、確かな抗菌加工・抗ウイルス加工製品のみに認められるSIAAマークを取得しています。当社の銀系光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg⁺（ナノディフェンダーエージープラス）」は、ISO（国際標準化機構）が定める試験法に基づき、「ウイルス活性値2.2～3.2」および「菌不活性値4.1～6.1」の基準をクリアしています。また、経済産業省のガイドラインに基づき運営されるSIAA（抗菌製品技術協議会）の認証基準（2.0以上）にも適合し、高い信頼性と安全性が認められています。補足説明：・「ウイルス活性値」は、ウイルス減少率を示す値です。・「菌不活性値4.1～6.1」とは、規定の試験条件下において、施工後に菌の数が10,000分の1から1,000,000分の1に減少することを示します。これらの認証は、抗菌・抗ウイルス性能に加え、消臭や防汚といった多機能性を備えた本製品の品質の高さを裏付けるものです。安心してご利用いただける光触媒コーティング剤として、多くの現場での採用が進んでおり、国内では市役所や小学校、大型施設、病院など、多くの実績を誇ります。製品の詳細はこちらをご覧ください：https://nanosolution.jp/nanodefender/

『下鴨神社について』正式には「賀茂御祖神社（かもみおやじんじゃ）」とよびます。京都は鴨川を中心に町づくりがなされており、鴨川の下流にまつられているお社というところから「下鴨（しもがも）さん」あるいは「下鴨神社（しもがもじんじゃ）」と親しくよばれています。東西の両本殿はともに国宝に指定されています。詳細はこちらをご覧ください：https://www.shimogamo-jinja.or.jp/

【ナノディフェンダーAg⁺導入のポイント】下鴨神社には、毎年多くのご参拝の方が初詣に訪れます。多数の方が手を触れる箇所が存在することから、接触感染などのリスク低減が重要な課題となっています。ナノソリューション株式会社の製品を、下鴨神社様には長きにわたりご採用いただいており、現在、同神社における光触媒コーティング施工で導入されている製品は「ナノディフェンダーAg⁺（ナノディフェンダーエージープラス）」となります。接触感染対策の一環として、毎年、定期的に施工作業を実施し、参拝者の皆様に安心してご参拝いただける環境づくりに貢献しています。なお、下鴨神社で光触媒コーティング済みの場所には、ラミネート表示や施工済みステッカーを掲示し、ご参拝の方が一目で分かるよう、目印を設置しています。

光触媒コーティング施工内容（2025～2026年版）

参拝者・ご祈祷者の皆様に、より安心してご利用いただけるよう、接触箇所を中心に光触媒コーティングを実施しました。まず、2024年7月1日には、下鴨神社の楼門東側に、厄よけや七五三など一般の方のご祈祷を行う「鴨社 禮殿（らいでん／御祈祷所）」が完成しました。現在地で禮殿が再建されるのは平安時代前期以来とされており、新たな参拝・御祈祷空間として、多くの方が利用される施設です。この「鴨社 禮殿」においては、・女性WC・男性WC・授乳室・多目的WC・授与所といった、特に多くの方が触れるエリアを中心に光触媒コーティングを行い、衛生環境の向上に取り組んでいます。また、従来からの参拝動線上の接触部位についても、引き続き施工を実施しました。•おみくじ筒 内外•授与品受け渡し用トレー•記入用ポールペン・鉛筆•電卓•えんむすびお守り授与所 周辺カウンター・手すり•参集殿WC•西駐車場横WC•西奥WC などこれらの施工により、参拝者・ご祈祷者の皆様に、より安心してご利用いただける環境づくりをサポートしています。

「鴨社 禮殿（らいでん／御祈祷所）」光触媒｜ナノディフェンダーAg⁺施工

【今後の展望】ナノソリューション株式会社はSDGsを推進し、“世のため人のため”に取り組む企業として、「ソーシャル企業認証制度 S認証」を一般社団法人ソーシャル企業認証機構より取得しております。当社製品「ナノディフェンダーAg⁺」は、SIAA（一般社団法人抗菌製品技術協議会）による所定の試験に合格し、抗菌性・安全性が認定された製品です。SIAAマークは、国際標準であるISO22196に準じた耐久性試験後も細菌の増殖割合が百分の一以下であり、さらにSIAAが独自に定めた安全性基準（◎急性経口毒性、◎皮膚一次刺激性、◎皮膚感作性、◎変異原性）を満たしている製品にのみ表示が許されるマークです。当社製品を正しい施工方法で施工することで、細菌の増殖を抑え、施工面を衛生的に保ち、安心・安全な環境づくりに貢献します。ナノソリューション株式会社は、様々な業種に向けて安心できる環境（抗菌・抗ウイルス対策）をお届けできるよう努めています。また、各企業との新製品開発にも注力しており、最近では光触媒コーティングモデルの液晶ディスプレイなどにも当社の製品が採用されています。さらに、2025年11月には酸化チタン系 洗浄・抗菌剤をリリースしました。主成分は酸化チタン（アナターゼ系）と機能性添加剤で構成された非造膜タイプの水系液体で、日常のメンテナンスと抗菌対策の両立を目指した衛生管理剤であり、幅広い現場での活用が期待されています。日本発の技術である光触媒。その発展のために、経済産業省の指導の下で発足した光触媒工業会に、当社は正会員として正式に登録されています。今後も光触媒技術の発展に尽力し、「光触媒コーティング」の認知度向上を目指して、加盟店と密に連携して参ります。【会社概要】会社名 ： ナノソリューション株式会社所在地 ： 大阪府枚方市楠葉野田2-47-6代表取締役： 牧村 剛担当責任者： 小林 愛E-mail ： info@nanosolution.jp事業内容 ： 光触媒開発・OEM供給・加盟代理店展開・光触媒コーティング施工URL ： https://nanosolution.jp/Facebook ： https://www.facebook.com/nanosolution.sns/Instagram ： https://www.instagram.com/nano.solution/