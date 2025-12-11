こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
今年、街のお店や施設で最も親しまれたヒット曲は？『USEN MUSIC AWARD 2025』を発表
Mrs. GREEN APPLEが4冠を獲得！ビリー・アイリッシュ、G-DRAGON、山内惠介が1位に
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN（本社：東京都品川区、代表取締役社長：貴舩 靖彦、以下、当社）は、本日12月11日（木）に『USEN MUSIC AWARD 2025』と題し、創業より60年以上運営する国内シェアNo.1※1の店舗BGMにおいて、オンエア実績やリスナーからのリクエストを基に独自集計した『2025 年間 USEN HIT ランキング』※2を発表しました。
本ランキングでは、この1年間、飲食店や商業施設などの店舗BGMを通じて、日本中の人々に親しまれたヒット曲を選出しています。J-POP、SNS、演歌／歌謡曲、洋楽、K-POP、アニメなど合計7部門で発表が行われました。
※1 自社調べ ※2 集計期間：2024年11月22日〜2025年11月20日
【史上初の快挙】Mrs. GREEN APPLEが4冠を獲得！
今年はMrs. GREEN APPLEが、「J-POP部門」「SNS部門」「アニメ部門」「J-POP／洋楽部門」の４部門で1位となり、当社史上初となる4冠を獲得しました。
【Mrs. GREEN APPLEさま動画コメント】
今回の受賞に際し、Mrs. GREEN APPLEは以下のようにコメントしています。
Mrs. GREEN APPLEです！このたび、「年間 USEN HITランキング」4部門において1位をいただきました！年間 USEN HITランキング史上初の4冠とのことで非常に嬉しく思っております！これもひとえにUSENを通じて街中の色々なお店で僕たちの曲がたくさん届いた、聴いていただいたんだなと思っております。ありがとうございます。今年はデビュー10周年ということで、ベストアルバムのリリース、アニバーサリーライブの開催、映画2作品の同時公開、展覧会の開催など様々な展開をさせていただきました！USENでは、Mrs. GREEN APPLEの専門チャンネルが7月にスタートしました！ミセス・チャンネルをお店でもセレクトいただけたら嬉しく思います。僕たちは、2025年12月31日に「フェーズ2」を完結し、2026年1月1日から「フェーズ3」が開幕となります。これまで以上に、皆さんに良い音楽をお届けしていきます。応援よろしくお願いします！以上、Mrs. GREEN APPLEでした！
【J-POP部門】2025 年間 USEN HIT J-POPランキング
〜史上初の快挙！TOP3をMrs. GREEN APPLEが独占〜
https://digitalpr.jp/table_img/2604/124480/124480_web_1.png
【SNS部門】2025 年間 USEN HIT SNSランキング
〜Mrs. GREEN APPLEやHANAなど若者世代を中心に支持を集めた楽曲が上位に集結〜
https://digitalpr.jp/table_img/2604/124480/124480_web_2.png
【演歌／歌謡曲部門】2025 年間 USEN HIT 演歌／歌謡曲ランキング
〜山内惠介が2年ぶり4度目の年間1位獲得で歴代最多タイを記録〜
https://digitalpr.jp/table_img/2604/124480/124480_web_3.png
【洋楽部門】2025 年間 USEN HIT洋楽ランキング
〜2ヵ月連続月間1位を記録したビリー・アイリッシュ「Birds Of A Feather」が1位〜
https://digitalpr.jp/table_img/2604/124480/124480_web_4.png
【K-POP部門】2025 年間 USEN HIT K-POPランキング
〜G-DRAGONを筆頭にワールドワイドな活躍を見せるアーティストが多数ランク入り〜
https://digitalpr.jp/table_img/2604/124480/124480_web_5.png
【アニメ部門】2025 年間 USEN HIT アニメランキング
〜『忘却バッテリー』『薬屋のひとりごと』『鬼滅の刃』…作品と親和性の高い楽曲が人気〜
https://digitalpr.jp/table_img/2604/124480/124480_web_6.png
【J-POP／洋楽部門】2025 年間 USEN HIT J-POP／洋楽ランキング
〜リリース直後に初登場月間1位を記録したMrs. GREEN APPLE「クスシキ」が1位〜
*当社のUSENリクエストデータやオンエア実績などをポイント集計して作成されたものであり、内容は独自のものです。
*Copyright (C) USEN CORPORATION All Rights Reserved.
■会社概要
USENは、BGMサービスのリーディングカンパニーとして成長を遂げてきました。その安定的な収益基盤を柱に、デジタル技術を活用したエンターテインメント事業の推進、業務効率化ソリューションの提供（店舗BGM、アプリ、インフラ、POSレジ、配膳ロボット、保証など）を行っています。私たちは【音楽配信の会社】から、お客様の課題に応える【総合ソリューション企業】への挑戦を続けています。
会社名：株式会社USEN
所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア
代表者：代表取締役社長 貴舩 靖彦
事業内容：店舗DX事業、エンターテインメント事業、音楽配信事業、メディア事業
