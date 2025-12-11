今年、街のお店や施設で最も親しまれたヒット曲は？『USEN MUSIC AWARD 2025』を発表





【史上初の快挙】Mrs. GREEN APPLEが4冠を獲得！





今回の受賞に際し、Mrs. GREEN APPLEは以下のようにコメントしています。



Mrs. GREEN APPLEです！このたび、「年間 USEN HITランキング」4部門において1位をいただきました！年間 USEN HITランキング史上初の4冠とのことで非常に嬉しく思っております！これもひとえにUSENを通じて街中の色々なお店で僕たちの曲がたくさん届いた、聴いていただいたんだなと思っております。ありがとうございます。今年はデビュー10周年ということで、ベストアルバムのリリース、アニバーサリーライブの開催、映画2作品の同時公開、展覧会の開催など様々な展開をさせていただきました！USENでは、Mrs. GREEN APPLEの専門チャンネルが7月にスタートしました！ミセス・チャンネルをお店でもセレクトいただけたら嬉しく思います。僕たちは、2025年12月31日に「フェーズ2」を完結し、2026年1月1日から「フェーズ3」が開幕となります。これまで以上に、皆さんに良い音楽をお届けしていきます。応援よろしくお願いします！以上、Mrs. GREEN APPLEでした！