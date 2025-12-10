群馬県みどり市では、参加費無料（集合場所までの交通費、ツアー中の食事代等は自己負担）にて、参加者の希望に合わせて市内を巡る「みどり暮らし移住体験ツアー」の参加者を募集しています。「みどり子育て移住支援金」として最大支給額530万円となる市独自の制度を行うなど、みどり市は、移住促進に力を入れています。

みどり暮らし移住体験ツアーとは

市外在住で移住を検討している方を対象とした、お試し移住ツアーの参加者を募集しています。市内での様々な体験を通じて、「みどり市に移住したら、こんな暮らしができる」というイメージを膨らませていただければと考えています。移住検討者の希望に沿ったセミオーダーツアーです。

ツアー実施期間

令和7年9月12日（金）～令和8年3月15日（日）まで※希望日に沿って調整させていただきます。

対象

群馬県外在住でみどり市への移住に関心がある方※栃木県足利市、佐野市、日光市は除く※2人以上の世帯または40歳未満の単身者の方

参加料

無料※交通費・食事代等一部自己負担あり

その他

詳細・申込方法につきましては、下記のURLをご確認ください。

みどり市の移住支援について

https://www.city.midori.gunma.jp/ijuteiju/1005147/1008895.html

みどり子育て移住支援金

市独自の移住支援金です。18歳未満の子どもがいる世帯であれば、従来の国の移住支援金のように東京23区に在住している方等だけでなく、県外（日光市、足利市、佐野市を除く）から本市へ移住した場合等に、最大530万円を支給します。

お問い合わせ先

https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001623/1001723/1006665.html

■所属名：みどり市役所 保健福祉部 こども未来戦略局 こども課■FAX：0277-76-0995■電話：0277-72-0500■所在地：群馬県みどり市大間々町大間々1511■E-mail：kodomo@city.midori.gunma.jp■公式HP：（本サイト）https://www.city.midori.gunma.jp/index.html（移住定住サイト）https://www.city.midori.gunma.jp/ijuteiju/index.html（子育てサイト）https://www.city.midori.gunma.jp/kodomo_mirai/index.html