Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¹âÂçÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡¦ÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¡×¤Ç¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÌÀÀÐÉñ»ÒÃÄÃÏ¡Ê°Ê²¼¡¢ÌÀÉñÃÄÃÏ¡Ë¡×¡Ê¿À¸Í»Ô¡¦Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡Ë¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È¤Î¹âÂçÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡¦ÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£11·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëº¾µ½Èï³²¤Î¼ê¸ý¤äÈï³²¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò³Ø¤Ó¡¢Èï³²ËÉ»ß¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢·Ð±Ä³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤ÈÉíÂ°¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ·×Ìó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤È¸òÎ®¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÉñÃÄÃÏ¤Ï¾¼ÏÂ35Ç¯¡Ê1960Ç¯¡Ë¤«¤é¾¼ÏÂ47Ç¯¡Ê1972Ç¯¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¤ÈÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÆîËÌÌó3Á¡¢ÅìÀ¾Ìó1Á¡¢Ìó197Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡£ÃÄÃÏ¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤Î¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Âç³Ø¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢»ÔÌ±¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤«¤éº¾µ½Èï³²¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Î³èÆ°¤È¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©¤Î¸å±ç»ö¶È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£³ØÀ¸¡¢À¸ÅÌ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äÊ¼¸Ë¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡¢¢¦À¸À®AI¤Î³èÍÑÊýË¡¢¦¥×¥ì¥¼¥ó¼êË¡¤Î½¤ÆÀ¢¦¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥ÉÂÐºö¢¦LINEº¾µ½¥Ü¥Ã¥É¤Î¼è°·¤¤ÊýË¡¤Ê¤É¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎ×¤ß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤¬¤¢¤ëÃÄÃÏÃæ¿´Éô¤ÎÌÀÉñ¥»¥ó¥¿¡¼¾¾¤¬µÖ¥Ó¥ë¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¹âÎð¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ê¤É¤òÇ®¿´¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ²ñ¾ì¤ËÍ¶¤¤¡¢ÁêÃÌ°÷¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯CSRËÜÉô¤Ç¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÅÄ²í¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Öº¾µ½ÈÈºá¤«¤éÍøÍÑ¼Ô¤ò¼é¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Î¤Û¤¦¤¬¿È¹½¤¨¤º¤ËÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬º¾µ½Èï³²¤ÎËÉ»ß¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¡Ö¥¹¥Þ¥Û³èÍÑ»Ù±ç°÷ÍÜÀ®¹Ö½¬¡×¼õ¹Ö½¤Î»¤ÎÇ§Äê¾Ú¤ò¼õ¤±¡¢³ØÀ¸¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡ØÉð¸Ë½÷¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ø³ØÀ¸¤µ¤ó¡Ù¤ÈÊÖÅú¤¬¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ÛÀ¤Âå¤È¤Î¸òÎ®¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë·Ð±Ä³ØÉô¤ÎÃ«¸ý¹ÀÆó½õ¶µ¤Ï¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ºâ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Ø¤Î¿®Íê¤Þ¤Ç¼º¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤È¤·¤ÆÉ¬¤ºº¬Àä¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢¤½¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ³Ø¤Î¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä·Ù»¡¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÈï³²¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÎÉ¤¤ÌÌ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÎÑÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¹Êó¼¼
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÃÓ³«Ä®6-46
TEL¡§0798-45-3533
¥á¡¼¥ë¡§kohos@mukogawa-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
