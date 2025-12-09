こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アートのECプラットフォーム「OIL」が企画するリアル展示シリーズ。Bong Sadhuによる「dub non dub展」を12月29日（月）より開催。
アートのECプラットフォーム「OIL」が企画するリアル展示シリーズとして、Bong Sadhuによる「dub non dub展」を渋谷PARCO 2階のOIL by 美術手帖ギャラリーにて2025年12月29日（月）〜2026年1月18日（日）の期間に開催します。
概要
Bong Sadhu（ボンサドゥ）は、ペインター・金田大巧と写真家・百野幹人によるパブリッシング・プラットフォーム。「dub non dub（ダブノンダブ）展」は、百野が撮影した写真作品に、金田がペイントなどの加工を施した共同制作を書籍化するプロジェクトとして2023年にスタートしました。同タイトルで世界各地を巡回し、精力的に発表を続けています。それぞれの活動や旅で赴いた場所で体験した様々な文化から着想を得て、写真にペインティングを施すという彼らの制作スタイルと、元の素材にアレンジを加えて新たなイメージを創出する音楽のジャンル「Dub（ダブ）」とのあいだに高い親和性を感じたことから、「dub non dub」と名付けたといいます。
今回は、展示に合わせて新たに作品集を刊行。平面作品とともに、会場とオンラインにて発表します。
販売について
作品は、12月29日（月）11時より、店頭とアートのECプラットフォーム「OIL」にて販売開始。特集記事とあわせてお楽しみください。
特集記事、オンライン販売URL：https://oil.bijutsutecho.com/special/365
※日時は変更となる可能性がございます。
プロフィール
Bong Sadhu（ボンサドゥ）
湘南出身のアーティスト・金田大巧と百野幹人によるパブリッシング・プラットフォーム。「アウトサイドの視点」をテーマに作家を招聘し、広大な海や自然界に寄り添う生活、ライフスタイルや「遊び」を通して得られた独自の感性により出版や展示を展開。近年の展示に「dub non dub展」（INHERIT GALLERY BOOKS、homebody、fruit hotel、東京、ロサンゼルス、台北、2024）、出展に「TOKYO ART BOOK FAIR」（2022〜25）、「Printed Matter Art Book Fair」（ロサンゼルス、ニューヨーク、2023、25）など。
2025年4月には、世界中のアートブックを取り扱うギャラリースペース「Bong Sadhu Room」を片瀬江ノ島にオープン。制作活動を通して地域外の人々も巻き込み、包括的で地域に根ざした表現活動を促進する役割を果たし始めている。
展示詳細
Bong Sadhu「dub non dub展」
会期｜2025年12月29日（月）〜2026年1月18日（日）
会場｜OIL by 美術手帖ギャラリー
住所｜東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2階
時間｜11：00〜21：00
休館日｜1月1日（木）、1月2日（金）
料金｜無料
企画｜OIL SELECTION（OIL）
※詳細は店舗HPをご覧ください。https://shibuya.parco.jp/
※時間は変更となる場合もございます。
〈オープニングレセプション〉
日程｜12月29日（月）19：00〜20：30
※予約不要・入場無料
アートのECプラットフォーム「OIL」とは
「アート作品とより深く関係するための購入体験の創出」をコンセプトに掲げ、これまで多くのギャラリーに協力いただきながら、オンラインを通じて作品販売を行ってきました。「OIL SELECTION」 は、ひとりの作家の現在地を示す、独自の取材記事と、その作家のオンラインでの作品販売を組み合わせた「OIL」のオリジナル企画。近年では、オンラインにとどまらずリアル空間へと展示場所を広げることで、より多くの方に向けたアート購入体験の創出を提案しています。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
概要
Bong Sadhu（ボンサドゥ）は、ペインター・金田大巧と写真家・百野幹人によるパブリッシング・プラットフォーム。「dub non dub（ダブノンダブ）展」は、百野が撮影した写真作品に、金田がペイントなどの加工を施した共同制作を書籍化するプロジェクトとして2023年にスタートしました。同タイトルで世界各地を巡回し、精力的に発表を続けています。それぞれの活動や旅で赴いた場所で体験した様々な文化から着想を得て、写真にペインティングを施すという彼らの制作スタイルと、元の素材にアレンジを加えて新たなイメージを創出する音楽のジャンル「Dub（ダブ）」とのあいだに高い親和性を感じたことから、「dub non dub」と名付けたといいます。
販売について
作品は、12月29日（月）11時より、店頭とアートのECプラットフォーム「OIL」にて販売開始。特集記事とあわせてお楽しみください。
特集記事、オンライン販売URL：https://oil.bijutsutecho.com/special/365
※日時は変更となる可能性がございます。
プロフィール
Bong Sadhu（ボンサドゥ）
湘南出身のアーティスト・金田大巧と百野幹人によるパブリッシング・プラットフォーム。「アウトサイドの視点」をテーマに作家を招聘し、広大な海や自然界に寄り添う生活、ライフスタイルや「遊び」を通して得られた独自の感性により出版や展示を展開。近年の展示に「dub non dub展」（INHERIT GALLERY BOOKS、homebody、fruit hotel、東京、ロサンゼルス、台北、2024）、出展に「TOKYO ART BOOK FAIR」（2022〜25）、「Printed Matter Art Book Fair」（ロサンゼルス、ニューヨーク、2023、25）など。
2025年4月には、世界中のアートブックを取り扱うギャラリースペース「Bong Sadhu Room」を片瀬江ノ島にオープン。制作活動を通して地域外の人々も巻き込み、包括的で地域に根ざした表現活動を促進する役割を果たし始めている。
展示詳細
Bong Sadhu「dub non dub展」
会期｜2025年12月29日（月）〜2026年1月18日（日）
会場｜OIL by 美術手帖ギャラリー
住所｜東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2階
時間｜11：00〜21：00
休館日｜1月1日（木）、1月2日（金）
料金｜無料
企画｜OIL SELECTION（OIL）
※詳細は店舗HPをご覧ください。https://shibuya.parco.jp/
※時間は変更となる場合もございます。
〈オープニングレセプション〉
日程｜12月29日（月）19：00〜20：30
※予約不要・入場無料
アートのECプラットフォーム「OIL」とは
「アート作品とより深く関係するための購入体験の創出」をコンセプトに掲げ、これまで多くのギャラリーに協力いただきながら、オンラインを通じて作品販売を行ってきました。「OIL SELECTION」 は、ひとりの作家の現在地を示す、独自の取材記事と、その作家のオンラインでの作品販売を組み合わせた「OIL」のオリジナル企画。近年では、オンラインにとどまらずリアル空間へと展示場所を広げることで、より多くの方に向けたアート購入体験の創出を提案しています。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp