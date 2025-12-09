【西南学院】2025年度西南学院コミュニティクリスマス開催

西南学院大学では、2025年度西南学院コミュニティクリスマスを開催します。つきましては、貴紙にイベント告知記事をご掲載くださいますようよろしくお願いいたします。

本件のポイント

・本イベントは、地域の皆さまと一緒にクリスマスを祝うもので、今年は福岡ベタニヤ村教会牧師の田口昭典氏をお招きし、クリスマスメッセージをお届けする

・学院オルガニストの福田のぞみ氏と合唱団である西南シャントゥールによる賛美演奏も実施される予定

◎2025年度西南学院コミュニティクリスマス

日　時　：　2025年１2月19日(金) 開会 18：30（開場 18：00）

場　所　：　西南学院中学校・高等学校チャペル

入場料：　無料（社会福祉施設等への自由献金有り）

（参加者には、聖句を刻印したお菓子「みことばせんべい」をプレゼントいたします　※無くなり次第終了）

▼本件に関する問い合わせ先

西南学院　総合企画部　広報課

住所：福岡市早良区西新6-2-92

TEL：092-823-3248

FAX：092-823-3249

メール：koho@seinan-gu.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/