こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
びわこ成蹊スポーツ大学が学生食堂で近江牛などを安価で提供 ― 350円で近江牛、50円で湖魚、地元食材で学生の食生活を支える企画がスタート
びわこ成蹊スポーツ大学は12月2日から学生食堂「Lake Crest」において、滋賀県産の近江牛と湖魚を使った特別メニューを提供している（近江牛メニューについては、2026年1月27日まで週3日提供）。物価高騰で食費を抑えたい学生が増えるなか、「美味しいものを、無理なく。しかも滋賀を味わえる」ようにという想いから始まったもので、「いつものランチより少し贅沢だけど、気軽に食べられる」ことが魅力の企画。近江牛丼350円、近江牛うどん350円、湖魚小鉢50円と、手に取りやすい価格で学生の食生活をサポートする。
この取り組みでは滋賀県の食材支援制度を活用し、学生が手に取りやすい特別価格に抑えている（協力：滋賀県畜産課・水産課）。昨年度、近江牛丼を一週間限定で提供したところ好評だったため、今年度は期間を延長。より多くの学生が食べられるようにしている。
提供初日には、学生から「350円で近江牛！？安くて嬉しい！」「琵琶湖にいる魚の種類を知るきっかけになった」「地元食材が食べられると、『滋賀で学んでいるんだなぁ』と実感や愛着がわく」「（他府県から来て）聞いたことはあったけど初めて食べた。とても美味しい！」などの声が寄せられた。
なおこの企画は、学生の満足度が高まる「美味しいランチ」であると同時に、滋賀県に位置する大学として、滋賀の未来を支えるアクションとしても位置付けられている。近江牛の提供は滋賀ブランドの次世代への認知向上・ファン拡大・生産者支援を、湖魚は漁獲量減少や食文化継承といった課題と向き合うことを図る狙いがある。
同大は「学びの拠点で食文化も学ぶ」として、食べる人、届ける人、作る人、その全員が笑顔になる大学らしい学生の経験を、社会と連携しながら充実させていく。
■メニュー例
•近江牛うどん 350円 火・水
•近江牛丼 350円 木
•湖魚小鉢（天ぷら・唐揚げ等） 50円 日替
■びわこ成蹊スポーツ大学 学生課コメント
全国から集う本学の学生達に近江牛や湖魚を食し、滋賀を知ってもらいたい。また、物価高騰の中、学生の食生活を少しでも支援したいという思いで本事業を実施することになりました。美味しそうに喜んで食べる学生を見ていると、今年も実施して良かったなと実感が沸いてきました。しっかり栄養を摂って、学業＆スポーツ活動に力を発揮してもらえれば幸いです。本事業に携わっていただいている皆様のご支援に厚く御礼申し上げます。
▼本件に関する問い合わせ先
企画広報部
大峯 有二郎
住所：滋賀県大津市北比良1204番地
TEL：077-596-8421
FAX：077-596-8416
メール：koho@bss.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
提供初日には、学生から「350円で近江牛！？安くて嬉しい！」「琵琶湖にいる魚の種類を知るきっかけになった」「地元食材が食べられると、『滋賀で学んでいるんだなぁ』と実感や愛着がわく」「（他府県から来て）聞いたことはあったけど初めて食べた。とても美味しい！」などの声が寄せられた。
なおこの企画は、学生の満足度が高まる「美味しいランチ」であると同時に、滋賀県に位置する大学として、滋賀の未来を支えるアクションとしても位置付けられている。近江牛の提供は滋賀ブランドの次世代への認知向上・ファン拡大・生産者支援を、湖魚は漁獲量減少や食文化継承といった課題と向き合うことを図る狙いがある。
同大は「学びの拠点で食文化も学ぶ」として、食べる人、届ける人、作る人、その全員が笑顔になる大学らしい学生の経験を、社会と連携しながら充実させていく。
■メニュー例
•近江牛うどん 350円 火・水
•近江牛丼 350円 木
•湖魚小鉢（天ぷら・唐揚げ等） 50円 日替
■びわこ成蹊スポーツ大学 学生課コメント
全国から集う本学の学生達に近江牛や湖魚を食し、滋賀を知ってもらいたい。また、物価高騰の中、学生の食生活を少しでも支援したいという思いで本事業を実施することになりました。美味しそうに喜んで食べる学生を見ていると、今年も実施して良かったなと実感が沸いてきました。しっかり栄養を摂って、学業＆スポーツ活動に力を発揮してもらえれば幸いです。本事業に携わっていただいている皆様のご支援に厚く御礼申し上げます。
▼本件に関する問い合わせ先
企画広報部
大峯 有二郎
住所：滋賀県大津市北比良1204番地
TEL：077-596-8421
FAX：077-596-8416
メール：koho@bss.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/