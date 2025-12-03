有限会社オンウェーブ(東京都千代田区)は、湾局面に対応する軽量・高効率なフレキシブルCIGS薄膜太陽電池『FlexuSolar(フレクサソーラー)』 90Wタイプを発売いたします。





壁面へのFlexuSolar設置例





この製品は、世界トップクラスの最高効率16％以上を誇るMiaSole社*1製の軽量・フレキシブルなCIGS薄膜型太陽電池モジュールの採用により、平面設置でも幅広い範囲から太陽の恵みを受け、どこでも発電でき、充電や家電製品を動作させることができ、防災、アウトドアや車中泊等の電力確保として、屋根、壁面、ベランダ、車、湾曲しているカーポート、ビニールハウスやドームハウス等にも、接着により簡単に設置可能な軽量・高効率のCIGS薄膜フレキシブルソーラーパネルです。





本製品は、2025年12月3日より発売いたします。





FlexuSolarパネル





■商品概要

商品名：軽量・高効率マグネット式CIGS薄膜フレキシブルソーラーパネル

『 FlexuSolar (フレクサソーラー)』

発売日：2025年12月3日

価格 ：FS-M03-90 42,000円(税込 46,200円)









■主な特長

本製品は、次のような特長があります。





(1) 柔軟(フレキシブル)性が高い、薄い、軽い、壊れ難い

(2) 耐久性に優れ、雹害や衝撃物、塩害などに強い

(3) フレキシブルでありながら発電効率が16％台と高い

(4) 高温・影による出力低下が少なく、曇りや部分影でも発電可能

(5) 傾斜不要の平面設置で広いエリアの光からも発電可能

(6) 取付けが簡単(粘着テープで貼るだけ)、施工費軽減

(7) 防災・アウトドアで安心な大量出力









■製品仕様

【用途】

陸屋根、バルコニー、カーポート、ビニールハウス、壁面、車などの発電・蓄電

【タイプ】

固定式接着タイプ

【ソーラーセル】

フレキシブルCIGS薄膜型太陽電池

【製品型式】

FS-M03

【製品型番】

FS-M03-90

【最大発電出力】

90W

【モジュール変換効率】

16.5％

【電気特性】

・最大動作電圧[Vmpp] 23.8V

・最大動作電流[Impp] 3.85A

・公称開放電圧[Voc] 29.2V

・公称短絡電流[Isc] 4.28A

【重量】

1.4kg

【外形寸法(mm)】

・長さ 1,055mm

・幅 660mm

・厚み 2mm

【動作温度】

動作温度 -40℃～85℃

【パネル仕様】

ETFE (熱可塑性フッ素樹脂)、PET-EVAコポリマー、

出力接続ボックス：(バイパスダイオード内蔵)

IP68 ジャンクBox 17mm(H) 裏面：設置用接着シート

【出力端子】

MC-4(ロック機構付)

【防水防塵性能】

IP68

【製品保証】

5年

【出力保証】

10年(90％)、20年(80％)

【付属品】

マニュアル、保証書





※発電量につきましては、設置環境により変動がありますので、あくまでも目安とお考えください。





詳細情報は、下記のウェブサイトをご覧ください。

https://onwave.co.jp/info/index.php?news=1764723600





*1 MiaSole Hi-Tech Corp.は、フレキシブルCIGS薄膜太陽電池モジュールのトップメーカーです。