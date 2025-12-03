【新発売】曇りや部分影でも発電！軽量・高効率なCIGS薄膜型フレキシブルソーラーパネル『FlexuSolar (フレクサソーラー)』 90Wタイプ 発売！
有限会社オンウェーブ(東京都千代田区)は、湾局面に対応する軽量・高効率なフレキシブルCIGS薄膜太陽電池『FlexuSolar(フレクサソーラー)』 90Wタイプを発売いたします。
壁面へのFlexuSolar設置例
この製品は、世界トップクラスの最高効率16％以上を誇るMiaSole社*1製の軽量・フレキシブルなCIGS薄膜型太陽電池モジュールの採用により、平面設置でも幅広い範囲から太陽の恵みを受け、どこでも発電でき、充電や家電製品を動作させることができ、防災、アウトドアや車中泊等の電力確保として、屋根、壁面、ベランダ、車、湾曲しているカーポート、ビニールハウスやドームハウス等にも、接着により簡単に設置可能な軽量・高効率のCIGS薄膜フレキシブルソーラーパネルです。
本製品は、2025年12月3日より発売いたします。
FlexuSolarパネル
■商品概要
商品名：軽量・高効率マグネット式CIGS薄膜フレキシブルソーラーパネル
『 FlexuSolar (フレクサソーラー)』
発売日：2025年12月3日
価格 ：FS-M03-90 42,000円(税込 46,200円)
■主な特長
本製品は、次のような特長があります。
(1) 柔軟(フレキシブル)性が高い、薄い、軽い、壊れ難い
(2) 耐久性に優れ、雹害や衝撃物、塩害などに強い
(3) フレキシブルでありながら発電効率が16％台と高い
(4) 高温・影による出力低下が少なく、曇りや部分影でも発電可能
(5) 傾斜不要の平面設置で広いエリアの光からも発電可能
(6) 取付けが簡単(粘着テープで貼るだけ)、施工費軽減
(7) 防災・アウトドアで安心な大量出力
■製品仕様
【用途】
陸屋根、バルコニー、カーポート、ビニールハウス、壁面、車などの発電・蓄電
【タイプ】
固定式接着タイプ
【ソーラーセル】
フレキシブルCIGS薄膜型太陽電池
【製品型式】
FS-M03
【製品型番】
FS-M03-90
【最大発電出力】
90W
【モジュール変換効率】
16.5％
【電気特性】
・最大動作電圧[Vmpp] 23.8V
・最大動作電流[Impp] 3.85A
・公称開放電圧[Voc] 29.2V
・公称短絡電流[Isc] 4.28A
【重量】
1.4kg
【外形寸法(mm)】
・長さ 1,055mm
・幅 660mm
・厚み 2mm
【動作温度】
動作温度 -40℃～85℃
【パネル仕様】
ETFE (熱可塑性フッ素樹脂)、PET-EVAコポリマー、
出力接続ボックス：(バイパスダイオード内蔵)
IP68 ジャンクBox 17mm(H) 裏面：設置用接着シート
【出力端子】
MC-4(ロック機構付)
【防水防塵性能】
IP68
【製品保証】
5年
【出力保証】
10年(90％)、20年(80％)
【付属品】
マニュアル、保証書
※発電量につきましては、設置環境により変動がありますので、あくまでも目安とお考えください。
詳細情報は、下記のウェブサイトをご覧ください。
https://onwave.co.jp/info/index.php?news=1764723600
*1 MiaSole Hi-Tech Corp.は、フレキシブルCIGS薄膜太陽電池モジュールのトップメーカーです。