永久磁石式産業用大型天井ファンの世界市場2025年、グローバル市場規模（最大直径3メートル、4メートル、5メートル、6メートル、7メートル）・分析レポートを発表
2025年11月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「永久磁石式産業用大型天井ファンの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、永久磁石式産業用大型天井ファンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
最新調査によると、世界の永久磁石式産業用大型天井ファン市場は2024年に約128百万米ドルと評価され、2031年には約159百万米ドルへ拡大する見通しで、レビュー期間の年平均成長率は3.2％となります。本レポートでは、米国の関税制度および国際政策の変化が市場競争、地域経済の構造、サプライチェーンの強靭性に与える影響を詳細に分析しています。永久磁石式産業用大型天井ファンは、工場や倉庫、商業施設などの広い空間における換気・冷却に適した設備であり、大型の羽根と低回転の運転により広範囲に気流を生み出すとともに、省エネルギー性や快適性の向上に寄与することが特徴です。
調査の特徴
本レポートは、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別に、定量・定性の両面から市場を包括的に分析しています。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を予測し、需給動向や価格変動に影響する外部要因を整理しています。また、主要企業の製品例や2025年の市場シェア推計を掲載しており、競争構造の把握に役立つ内容となっています。市場変化が速い状況を踏まえ、需要の変化、新製品の投入、技術革新などのキー要因も明らかにしています。
調査目的
本レポートの目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にし、永久磁石式産業用大型天井ファンの成長可能性を評価することです。さらに、製品種類ごとの需要動向や用途別市場の成長を予測し、企業が戦略的意思決定を行うための根拠を提供します。また、市場での競争を左右する要因を分析し、将来の業界構造を見通すことを目指しています。
主要企業の分析
本レポートでは、Big Ass Fans、Rite-Hite、Sunonwealth Electric Machine Industry、Kale Fans、Greenheck、Hunter Fan Company、Kelley Material Handling Equipment、AirMax Fans、Gard Inc、ANEMOI などが主要企業として取り上げられています。これらの企業は、エネルギー効率の向上、気流設計の最適化、安全性の強化などに取り組み、市場ニーズに応える製品開発を進めています。企業ごとの売上、販売数量、粗利益率、製品ラインナップ、地域展開、技術動向が整理されており、市場での位置づけを理解することができます。
市場セグメント
製品タイプは「最大直径3メートル」「4メートル」「5メートル」「6メートル」「7メートル」「その他」の区分で構成され、用途別には「産業用」「商業用」「農業用」「その他」に分類されています。2020年から2031年にかけて各セグメントの成長率や需要量が分析され、特に産業用分野では作業環境改善や省エネ施策の強化を背景に需要が伸びています。商業用や農業用でも、広い空間での換気効率向上へのニーズが高まり、導入が進んでいます。
