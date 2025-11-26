絶縁ケースブレーカーの世界市場2025年、グローバル市場規模（周波数ブレーカー、光コムブレーカー、高調波周波数ブレーカー）・分析レポートを発表
2025年11月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「絶縁ケースブレーカーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、絶縁ケースブレーカーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の絶縁ケースブレーカー市場概要
最新の調査によると、世界の絶縁ケースブレーカー市場規模は2024年に7億3600万米ドルと評価され、2031年には10億1100万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は4.7％と推定されており、電力安全技術の進展とインフラ投資の拡大を背景に、着実な成長が見込まれます。本レポートでは、米国の関税政策および各国の規制適応の影響を分析し、市場競争構造、地域経済動向、サプライチェーンの安定性に焦点を当てています。
________________________________________
製品概要と技術的特性
絶縁ケースブレーカーは、すべての構成部品を絶縁ケース内に封入した遮断装置であり、モールドケース遮断器（MCCB）と異なり、二段階の蓄勢機構を採用しています。これにより、大型フレームサイズや高電流定格での動作が可能です。固定式および引き出し式の両タイプが存在し、筐体には金属部品を使用せず完全に樹脂で構成されています。この構造は、電気絶縁性能を高め、短絡や漏電による事故の防止に優れた効果を発揮します。
また、耐久性、信頼性、安全性に優れており、工場・商業施設・公共インフラなど幅広い分野で採用されています。特にスマートグリッド化の進展や電力監視システムの普及により、絶縁ケースブレーカーは高電圧・高電流環境での安全運用を支える重要な要素となっています。
________________________________________
市場分析の目的と範囲
本レポートは、世界の絶縁ケースブレーカー市場を定量的・定性的の両面から総合的に分析したものです。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を区分し、需要動向や成長要因、供給構造を明確化しています。さらに、主要企業の市場シェア推定（2025年時点）や製品事例、競争戦略の比較も行っています。
本調査の主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国市場における市場機会の規模を把握すること
2. 絶縁ケースブレーカー市場の成長ポテンシャルを評価すること
3. 各用途・製品カテゴリの成長予測を行うこと
4. 市場競争要因および技術革新の影響を明らかにすること
________________________________________
主な企業動向
本調査では、主要企業として Com-Power、Keysight Technologies、Eurofins York、AMCAD Engineering、Atlantic Microwave、Rohde & Schwarz、Tekbox Digital Solutions、MACOM、Schwarzbeck、Furaxa、EMC Instruments などが取り上げられています。
これらの企業は、価格戦略、販売量、収益、粗利益率、地域展開、製品ポートフォリオおよび研究開発動向の観点から詳細に分析されています。特に Rohde & Schwarz や Keysight Technologies は高性能電気試験・測定技術を活用して市場を牽引しており、Com-Power や Eurofins York は試験装置分野での技術革新に注力しています。一方、MACOM や Furaxa は通信・防衛関連需要を背景に、特化型製品で存在感を高めています。
株式会社マーケットリサーチセンター
