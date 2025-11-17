【トレーラーハウスデベロップメント株式会社】第4回東京トレーラーハウスショーに出展
トレーラーハウスデベロップメント株式会社
【トレーラーハウスデベロップメント株式会社】
第4回東京トレーラーハウスショーに出展
～災害対応車両などトレーラーハウスを一堂に展示～
トレーラーハウスの製造・販売を手掛けるメーカー、トレーラーハウスデベロップメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大原邦彦、以下「当社」）は、11月26日（水）から11月28日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される「第4回東京トレーラーハウスショー」に出展することをお知らせします。
内閣府の「災害対応車両登録制度」に登録済みのシャワートレーラー、新サイズの9mシャーシ「CHX90」を使った宿泊型トレーラーハウス「フリーレイ90 グランピング」、「Baluko Laundry Place」ブランドを展開するOKULAB社と共同開発した災害時にも活用できる「コインランドリートレーラー」、低価格が魅力の新しいトイレトレーラー「アンドコンパクト」シリーズ、これらを一堂に展示します。
１〈災害支援〉移動型シャワー施設 シャワートレーラー
（ブース番号：E7-11-56）
内閣府の実施する「*災害対応車両登録制度」へ登録済
シャワートレーラー
個室シャワー室／バリアフリーシャワー室を搭載した、シャワー専用トレーラーハウスです。被災地はもとより、工事現場や屋外イベント会場に設置するだけで、簡単にシャワー室が実現します。
本製品は、内閣府の実施する「*災害対応車両登録制度」に申請し、令和７年７月に「災害対応車両」へ登録されました。
また、一般社団法人日本トレーラーハウス協会が発行するシールも貼付しており、協会へ依頼される被災地支援の要望に対しても、迅速に対応してまいります。
２〈新製品〉 宿泊型トレーラーハウス「フリーレイ90 グランピング」
（ブース番号：E7-9-64）
より軽く、より自由な設計を実現
新サイズの9mシャーシ「CHX90」を使った宿泊型トレーラーハウス「フリーレイ90 グランピング」は、今までのグランピングモデルより、全長が約1.8mコンパクトなサイズです。レイアウトと重量のバランスを見直し「より軽く、より自由な設計」を実現しました。
今回は、ホテル事業を展開する株式会社BLANC様のモデルルームを共同展示します。実際の事業で利用されるトレーラーハウスを見学できる、貴重な機会です。ぜひご体感ください。
グランピングでの利用イメージ
株式会社BLANC 様 会社紹介
「場を通して、共創・循環・思考の余白を提供する」というビジョンのもと、トレーラーハウスを活用した自由でサステナブルな移動型スマートホテルを開発・運営しています。自然との共生を前提に、建築制限のある土地や未利用地を有効活用し、新しい滞在体験の提供を目指しています。
WEBサイト：https://blan-c.com/
３〈新製品〉 災害時に被災地へ移動できる「コインランドリートレーラー」
（ブース番号：E7-9-64）
「Baluko Laundry Place」が手掛ける、災害時には移動して被災地の生活再建をサポートする、フェーズフリーな施設
「Baluko Laundry Place」ブランドを展開するOKULAB社と共同開発した、災害時にも活用できる「コインランドリートレーラー」を出展します。コンパクトな「フリーレイ36」サイズをベースに、室内に３台の洗濯乾燥機を備えています。日常的なランドリーとして使いながら、発災時には移動して被災者の生活再建をサポートします。内閣府の実施する「*災害対応車両登録制度」へ登録申請中です。
コンセプトイメージ
トレーラーハウスの移動できる便利さと、コインランドリーの手軽さを兼ね備え、コンパクトで機動力のある施設となっております。平時では、駐車場や公園などの空きスペースの有効活用にも期待できます。
株式会社OKULAB 様 会社紹介
「幸せな洗濯をすべての人に」をミッションに掲げ、新しいライフスタイルを提案するコインランドリーFC、「Baluko Laundry Place」を運営。2016年の創業以来、Baluko Laundry Placeおよびパートナーブランドを含め、約300店舗のコインランドリーを展開しています。
WEBサイト：https://okulab.co.jp/
４〈新製品〉 コンパクトで低価格が魅力なトイレトレーラー「アンドコンパクト」シリーズ
（ブース番号：E7-9-64）
けん引免許不要で電気・水道を使わない完全オフグリッド型トイレトレーラー、給排水接続のエアコン付きトイレトレーラーの２種類を展示
9月より展開が始まった新商品「アンドコンパクト」シリーズ、小型で多機能、低価格をテーマにしています。第一弾としてトイレシリーズ２種類を発売開始しました。
トイレ＆コンパクト3.0
トイレ＆コンパクト3.0
全長3ｍ、水不要・汲み取り不要・外部電源不要・けん引免許不要の、どこでも設置可能なオフグリッドトイレトレーラー。今回の展示では、実証実験として実際にトイレとしてご利用可能です。
災害時に被災地へ運べば、すぐに使えます。建設現場のようなインフラ未整備な環境でも、これ１台あればトイレを手軽に用意できます。価格も350万円（税別）と、従来のトイレトレーラーよりも圧倒的な低コストで導入できます。
トイレ＆コンパクト4.3
トイレ＆コンパクト4.3
必要なときに必要な場所へ。全長4.3mの、建築物扱いにならない上下水直結型のエアコン付き快適・水洗トイレトレーラーです。清潔で快適なトイレルーム、男性用には小便器2台・トイレブース1室、女性用にはトイレブース2室が備わっています（トイレはウォシュレット付き）。
公園や公共施設の空きスペースに、工場や駐車場のトイレ不足にも効果的です。価格は480万円（税別）と、建築物よりも低コストに導入できます。
５ リユース（中古）トレーラー 展示販売
（ブース番号：E7-11-64）
会場内でリユース（中古）トレーラーの販売も行ないます。シャーシと20ft中古コンテナを組み合わせたトレーラーです。トレーラーハウスのベース車としても使えますし、コンテナを倉庫として利用し、建築物に該当しない保管スペースにも最適です。
今回販売するリユーストレーラー
コンテナ表面には薄い板を貼って仕上げていますので、ラッピングしやすい表面となっています。
イベント特別価格にて販売いたします。
第4回東京トレーラーハウスショー 概要