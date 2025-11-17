報道関係各位

トレーラーハウスデベロップメント株式会社

第4回東京トレーラーハウスショーに出展

～災害対応車両などトレーラーハウスを一堂に展示～

トレーラーハウスの製造・販売を手掛けるメーカー、トレーラーハウスデベロップメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大原邦彦、以下「当社」）は、11月26日（水）から11月28日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される「第4回東京トレーラーハウスショー」に出展することをお知らせします。

内閣府の「災害対応車両登録制度」に登録済みのシャワートレーラー、新サイズの9mシャーシ「CHX90」を使った宿泊型トレーラーハウス「フリーレイ90 グランピング」、「Baluko Laundry Place」ブランドを展開するOKULAB社と共同開発した災害時にも活用できる「コインランドリートレーラー」、低価格が魅力の新しいトイレトレーラー「アンドコンパクト」シリーズ、これらを一堂に展示します。

１〈災害支援〉移動型シャワー施設 シャワートレーラー

（ブース番号：E7-11-56）

内閣府の実施する「*災害対応車両登録制度」へ登録済

シャワートレーラー

個室シャワー室／バリアフリーシャワー室を搭載した、シャワー専用トレーラーハウスです。被災地はもとより、工事現場や屋外イベント会場に設置するだけで、簡単にシャワー室が実現します。

本製品は、内閣府の実施する「*災害対応車両登録制度」に申請し、令和７年７月に「災害対応車両」へ登録されました。

また、一般社団法人日本トレーラーハウス協会が発行するシールも貼付しており、協会へ依頼される被災地支援の要望に対しても、迅速に対応してまいります。

*「災害対応車両登録制度」とは 内閣府の実施する制度で、災害対応車両／災害対応車両調整法人を平時から登録・データベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。

２〈新製品〉 宿泊型トレーラーハウス「フリーレイ90 グランピング」

（ブース番号：E7-9-64）

より軽く、より自由な設計を実現

新サイズの9mシャーシ「CHX90」を使った宿泊型トレーラーハウス「フリーレイ90 グランピング」は、今までのグランピングモデルより、全長が約1.8mコンパクトなサイズです。レイアウトと重量のバランスを見直し「より軽く、より自由な設計」を実現しました。











今回は、ホテル事業を展開する株式会社BLANC様のモデルルームを共同展示します。実際の事業で利用されるトレーラーハウスを見学できる、貴重な機会です。ぜひご体感ください。

グランピングでの利用イメージ

株式会社BLANC 様 会社紹介

「場を通して、共創・循環・思考の余白を提供する」というビジョンのもと、トレーラーハウスを活用した自由でサステナブルな移動型スマートホテルを開発・運営しています。自然との共生を前提に、建築制限のある土地や未利用地を有効活用し、新しい滞在体験の提供を目指しています。

WEBサイト：https://blan-c.com/

３〈新製品〉 災害時に被災地へ移動できる「コインランドリートレーラー」

（ブース番号：E7-9-64）

「Baluko Laundry Place」が手掛ける、災害時には移動して被災地の生活再建をサポートする、フェーズフリーな施設

「Baluko Laundry Place」ブランドを展開するOKULAB社と共同開発した、災害時にも活用できる「コインランドリートレーラー」を出展します。コンパクトな「フリーレイ36」サイズをベースに、室内に３台の洗濯乾燥機を備えています。日常的なランドリーとして使いながら、発災時には移動して被災者の生活再建をサポートします。内閣府の実施する「*災害対応車両登録制度」へ登録申請中です。

コンセプトイメージ

トレーラーハウスの移動できる便利さと、コインランドリーの手軽さを兼ね備え、コンパクトで機動力のある施設となっております。平時では、駐車場や公園などの空きスペースの有効活用にも期待できます。





株式会社OKULAB 様 会社紹介

「幸せな洗濯をすべての人に」をミッションに掲げ、新しいライフスタイルを提案するコインランドリーFC、「Baluko Laundry Place」を運営。2016年の創業以来、Baluko Laundry Placeおよびパートナーブランドを含め、約300店舗のコインランドリーを展開しています。

WEBサイト：https://okulab.co.jp/

４〈新製品〉 コンパクトで低価格が魅力なトイレトレーラー「アンドコンパクト」シリーズ

（ブース番号：E7-9-64）

けん引免許不要で電気・水道を使わない完全オフグリッド型トイレトレーラー、給排水接続のエアコン付きトイレトレーラーの２種類を展示

9月より展開が始まった新商品「アンドコンパクト」シリーズ、小型で多機能、低価格をテーマにしています。第一弾としてトイレシリーズ２種類を発売開始しました。

トイレ＆コンパクト3.0

トイレ＆コンパクト3.0

全長3ｍ、水不要・汲み取り不要・外部電源不要・けん引免許不要の、どこでも設置可能なオフグリッドトイレトレーラー。今回の展示では、実証実験として実際にトイレとしてご利用可能です。

災害時に被災地へ運べば、すぐに使えます。建設現場のようなインフラ未整備な環境でも、これ１台あればトイレを手軽に用意できます。価格も350万円（税別）と、従来のトイレトレーラーよりも圧倒的な低コストで導入できます。

トイレ＆コンパクト4.3

トイレ＆コンパクト4.3

必要なときに必要な場所へ。全長4.3mの、建築物扱いにならない上下水直結型のエアコン付き快適・水洗トイレトレーラーです。清潔で快適なトイレルーム、男性用には小便器2台・トイレブース1室、女性用にはトイレブース2室が備わっています（トイレはウォシュレット付き）。

公園や公共施設の空きスペースに、工場や駐車場のトイレ不足にも効果的です。価格は480万円（税別）と、建築物よりも低コストに導入できます。

５ リユース（中古）トレーラー 展示販売

（ブース番号：E7-11-64）

会場内でリユース（中古）トレーラーの販売も行ないます。シャーシと20ft中古コンテナを組み合わせたトレーラーです。トレーラーハウスのベース車としても使えますし、コンテナを倉庫として利用し、建築物に該当しない保管スペースにも最適です。

今回販売するリユーストレーラー

コンテナ表面には薄い板を貼って仕上げていますので、ラッピングしやすい表面となっています。

イベント特別価格にて販売いたします。

第4回東京トレーラーハウスショー 概要