ドライバーモニタリングシステム市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、および展望（205年～2033年）
サーベイ・レポーツLLCは、2025年11月に調査報告書を発表したと公表している, サーベイレポート合同会社は、ドライバーモニタリングシステム市場の予測評価を提供する技術別（超音波センサ、ライダーセンサ、レーダーセンサ、カメラセンサ、赤外線センサ、圧力センサ）、車両タイプ別（乗用車、小型商用車、大型商用車）のセグメント化-世界市場分析、動向、機会、予測、2024-2033年8月調査レポート「ドライバーモニタリングシステム市場」を出版しました。ドライバーモニタリングシステム市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを紹介しています。
ドライバーモニタリングシステム市場 概要
ドライバー・モニタリング・システム（DMS）は、ドライバーの覚醒度と注意レベルを評価・監視するために設計された自動車の高度な安全機能です。カメラ、センサー、人工知能を活用し、目の動き、頭の位置、表情などの指標を追跡して、眠気、注意散漫、不注意の兆候を検出します。システムが危険な行動を特定した場合、警告を発したり、車両の速度を落としたりシートベルトを締めたりするなどの是正措置を開始したりすることができます。DMSは、ドライバーの疲労や注意散漫による事故のリスクを低減することで交通安全を高め、現代の自動車安全システムにおいて重要な役割を果たしています。
Surveyreportsの専門家たちは、ドライバーモニタリングシステム市場調査を分析し、2023年に生成されたドライバーモニタリングシステム市場規模は49億米ドルであることを明らかにしました。また、ドライバーモニタリングシステム市場シェアは、2033年末までに96億米ドルに触れる収益を予見することができます。ドライバーモニタリングシステム市場は、2024年と2033年の予測期間中に約6.9％のCAGRで成長することが提案されています。
Surveyreportsのアナリストによるドライバーモニタリングシステム市場の質的分析によると、ドライバーモニタリングシステムの市場規模は、技術開発、コネクテッドカーとの統合の結果として拡大するでしょう。ドライバーモニタリングシステム市場の主な参入企業は、Ford Motor Co.、Robert Bosch GmbH、日立製作所、パナソニック株式会社、アイシン精機株式会社、Magneti Marelli S.p.A.、Johnson Controls Inc.、Texas Instruments Inc.、Delphi Automotive PLC、Renesas Electronics Corporationなどです。
弊社のドライバーモニタリングシステム市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
目次
● ドライバーモニタリングシステム市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界のドライバーモニタリングシステム市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析であり、国別（日本を含む）である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
