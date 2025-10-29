こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【有料講座10%引きクーポンあり】AIでプロ級コンテンツ制作 顧客行動デザインとは（11/20 無料オンラインセミナー）
2025年11月20日（木）19：30 ～20：30 【開講予定講座「顧客行動デザイナー」オープンセミナー】"行動を促すキャッチコピー"を導く思考法 ── Claude Agent Skillsで再現する顧客理解からメッセージ設計までを解説
一般社団法人ウェブ解析士協会は、次世代マーケターに必須の「データから顧客を動かす戦略を設計する力」を体系的に習得できる認定プログラムを2026年に開講します。11月20日のオープンセミナーでは、生成AIとGA4を連携した環境で、データと顧客行動の分析を実演します。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/192271
https://digitalpr.jp/table_img/2934/121167/121167_web_1.png
■セミナー概要
来年度開講予定の「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスを体験できる無料セミナーです。講座の最新情報をご希望の方は、セミナーの申し込みフォーム内で「ウェイティングリストへの登録」を選択してください。
登録した方には、以下の特典をお送りします。
「顧客行動デザイナー認定講座」受講料10％割引クーポン
定期レポート
講座のイベントページ公開後に、ご登録のメールアドレスへお届けします。
2026年開講予定「顧客行動デザイナー」認定講座とは
データ分析から得られた結果を行動心理、行動経済学の観点から解釈し、顧客が動くコンテンツをAIで作るまでの思考の型をインプットします。次世代マーケターに必須の「データから顧客を動かす戦略を設計する力」を体系的に習得できる、日本初の認定プログラムです。
▼以下のような方に最適です
✓ Agent Skillsの概要は理解できたが、現場でどう応用すればいいのか分からない
✓ AIを使っているが、成果物のクオリティに満足していない
✓「なんとなく」ではなく、根拠のあるコピーを書きたい
✓ 初心者でもプロの思考プロセスをもとにしたアウトプットの出し方を把握し実践したい
✓ プロの思考法を自分やチームに共有し、アウトプットの質を高める仕組みを作りたい
■オープンセミナー内容
Claudeの新機能「Agent Skills」を活用し、一流の顧客行動デザイナーが実践する思考プロセスをAIに実装。 顧客行動デザインの思考プロセスから、実際のキャッチコピー制作までを実演します。 AIに作業を任せるのではなく、プロの思考プロセスを教えることで誰でも一流の成果物を生み出せます。
▼従来のAI活用との違い
❌ 単発プロンプトで「コピー書いて」と丸投げ
⭕ 顧客行動デザインの思考ステップをSkills化し、プロと同じプロセスを自動実行
⭕ センスではなく、行動デザインのフレームワークに基づいたアプローチ
アジェンダ
Part 1: Agent Skillsを扱った顧客行動デザインの可能性
Part 2: 顧客行動デザインの思考から顧客が動くキャッチコピーを思考するまでのステップ
Part 3: 実際のケースを用いてAgent Skillsで実際にキャッチコピーを作成するデモ
参加特典
Agent Skills実装パッケージ：「顧客行動デザイン×コピーライティングSkills」完全版（ファイル + 解説PDF）
顧客行動デザイン分析Skill
行動デザイン型コピーライティングSkill
Skillファイルのカスタマイズガイド
いずれも即座に実践可能です。Claudeへの導入方法も解説します。
■登壇者
スピーカー
馬場 晃（ばば あきら）
外資系コンサルティングファーム マーケティングコンサルタント
ファシリテーター
積 高之（せき たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事・事業推進部長
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/192271
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
初心者向けGA4講座
https://www.waca.or.jp/expert/seminar-ga4/
