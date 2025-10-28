「果汁グミゴールドキウイ」と「果汁グミ弾力プラスもも」が新発売

「果汁グミゴールドキウイ」（47g）/

「果汁グミ弾力プラスもも」（72g） 価格：各オープンプライス

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、くだもののおいしさをぎゅっととじこめた「果汁グミ」ブランドより、「果汁グミゴールドキウイ」を2025年11月4日から、「果汁グミ弾力プラスもも」を2025年11月18日から、全国で発売します。

グミ市場は、仕事や家事の合間の気分転換、お子さまのおやつなど、さまざまな場面で楽しまれるようになり、近年大きく成長を続けています。この度、長年ご愛顧いただいている「果汁グミ」ブランドから、噛み応えが異なる2つの新商品を発売することで、グミ市場のさらなる活性化を図ってまいります。

甘みと酸味の絶妙なバランス「果汁グミゴールドキウイ」

「果汁グミ」は1988年の発売以来、「果汁100（生果汁換算比）」「着色料不使用」を守り続け、くだもの本来のおいしさと安心をお届けしてきたロングセラーブランドです。この度「果汁グミ」から、今しか味わえない特別なフレーバーとして「果汁グミゴールドキウイ」を期間限定で発売します。酸味が少なくトロピカルな甘みが特長のゴールドキウイ果汁※1を使用し、濃厚でジューシーなおいしさをお楽しみいただけます。心地よい歯切れのよさが特長の食感（かみごたえチャート2）となっており、ほっと一息つきたいリラックスタイムにぴったりです。

大粒でしっかりとした噛み応え「果汁グミ弾力プラスもも」

「果汁グミ弾力プラス」は、「果汁グミ」のこだわりはそのままに、しっかりとした噛み応えをプラスしたシリーズです。果汁 100 （生果汁換算比）のおいしさと、ハードな食感（かみごたえチャート 4 ）を両立し、リフレッシュを求めるお客さまのニーズにお応えします。今回「果汁グミ弾力プラス」シリーズに、スッキリとした甘さが特長のもも果汁 ※2 を使用した「果汁グミ弾力プラスもも」が新たに加わります。噛むたびにももの豊かな香りとスッキリとした甘みが口の中に広がり、仕事や勉強、家事の合間の気分転換におすすめです。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

「果汁グミ」「果汁グミ弾力プラス」シリーズ好評発売中！











左から「果汁グミぶどう」「果汁グミ温州みかん」「果汁グミマスカット」（各54ｇ）、 「果汁グミ弾力プラスぶどう」（72ｇ） 価格：各オープンプライス

※1 生果汁に換算すると製品重量の100%相当になるよう、6.5倍濃縮のゴールドキウイ果汁を約7.3g配合しております。

※2 生果汁に換算すると製品重量の100%相当になるよう、8.5倍濃縮のもも果汁を約8.6g配合しております。