日本の建設資材市場規模、シェア、需要、成長、およびメーカー（2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『日本の建設資材市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報をカバーしており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うための内容となっています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、Go-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
調査報告によると、日本の建設資材市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）4.8％が見込まれ、2035年末までに市場規模は463億米ドルに達すると予測されている。2025年の市場規模は283億米ドルの収益と評価された。
日本の建設資材市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の建設資材市場は、インフラの近代化、都市再開発、持続可能な建築推進などによって堅調な成長を遂げています。セメント、コンクリート、鉄鋼、骨材、ガラス、木材、断熱材、先進複合材などの建設資材は、日本の都市・産業インフラの発展を支える基盤となっています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/712
日本は世界でも有数の技術先進国であり、極めて高度な建設エコシステムを確立しています。耐震性・省エネルギー性に優れたインフラ整備への取り組みは、建設資材分野での技術革新を最優先事項としています。高性能プレキャストコンクリートや環境配慮型セメント、スマートガラスなど、素材科学と持続可能な建設技術の分野で日本はリーダー的存在です。
公共インフラ、住宅再開発、商業不動産への投資拡大や、国際イベント対応、防災都市計画が資材需要を押し上げています。また、日本政府のカーボンニュートラル推進やグリーンビル認証の普及も、低排出・再生資材の採用を促進しています。
市場規模とシェア
日本の建設資材市場は、アジア太平洋地域の建材産業の中でも重要なシェアを占めています。新規土地開発が限られているにもかかわらず、東京・大阪・名古屋などの大都市圏を中心に、改修・耐震補強・インフラ更新が継続して行われており、堅調な需要を維持しています。
セメント、鉄鋼、コンクリートが市場を主導し、続いて木材、ガラス、複合材が現代建築に多用されています。老朽化するインフラや高齢化社会への対応として、軽量・高耐久・省エネ資材の需要が増加しています。
政府の「国土強靭化計画」などの公共事業が、交通・エネルギー・住宅分野への巨額投資を牽引しています。一方、民間建設業界ではコスト効率と持続可能性の両立を目的に、スマート資材やプレファブ工法の導入が進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331570&id=bodyimage1】
成長ドライバー
インフラの近代化と都市再開発 - 老朽化したインフラの再構築が安定的な資材需要を支える。
耐震建設技術の発展 - 災害に強い高強度鉄鋼・コンクリート技術が不可欠。
持続可能性とグリーンビル動向 - 再生骨材、低炭素セメント、省エネ断熱材の採用拡大。
公共投資の拡大 - 「国土強靭化計画」などのインフラ更新プロジェクトが市場を後押し。
技術革新 - デジタル建設、3Dプリンティング、ナノ素材が資材性能を向上。
調査報告によると、日本の建設資材市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）4.8％が見込まれ、2035年末までに市場規模は463億米ドルに達すると予測されている。2025年の市場規模は283億米ドルの収益と評価された。
日本の建設資材市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の建設資材市場は、インフラの近代化、都市再開発、持続可能な建築推進などによって堅調な成長を遂げています。セメント、コンクリート、鉄鋼、骨材、ガラス、木材、断熱材、先進複合材などの建設資材は、日本の都市・産業インフラの発展を支える基盤となっています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/712
日本は世界でも有数の技術先進国であり、極めて高度な建設エコシステムを確立しています。耐震性・省エネルギー性に優れたインフラ整備への取り組みは、建設資材分野での技術革新を最優先事項としています。高性能プレキャストコンクリートや環境配慮型セメント、スマートガラスなど、素材科学と持続可能な建設技術の分野で日本はリーダー的存在です。
公共インフラ、住宅再開発、商業不動産への投資拡大や、国際イベント対応、防災都市計画が資材需要を押し上げています。また、日本政府のカーボンニュートラル推進やグリーンビル認証の普及も、低排出・再生資材の採用を促進しています。
市場規模とシェア
日本の建設資材市場は、アジア太平洋地域の建材産業の中でも重要なシェアを占めています。新規土地開発が限られているにもかかわらず、東京・大阪・名古屋などの大都市圏を中心に、改修・耐震補強・インフラ更新が継続して行われており、堅調な需要を維持しています。
セメント、鉄鋼、コンクリートが市場を主導し、続いて木材、ガラス、複合材が現代建築に多用されています。老朽化するインフラや高齢化社会への対応として、軽量・高耐久・省エネ資材の需要が増加しています。
政府の「国土強靭化計画」などの公共事業が、交通・エネルギー・住宅分野への巨額投資を牽引しています。一方、民間建設業界ではコスト効率と持続可能性の両立を目的に、スマート資材やプレファブ工法の導入が進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331570&id=bodyimage1】
成長ドライバー
インフラの近代化と都市再開発 - 老朽化したインフラの再構築が安定的な資材需要を支える。
耐震建設技術の発展 - 災害に強い高強度鉄鋼・コンクリート技術が不可欠。
持続可能性とグリーンビル動向 - 再生骨材、低炭素セメント、省エネ断熱材の採用拡大。
公共投資の拡大 - 「国土強靭化計画」などのインフラ更新プロジェクトが市場を後押し。
技術革新 - デジタル建設、3Dプリンティング、ナノ素材が資材性能を向上。