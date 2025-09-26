電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japan（ブランド：「dentsu Japan」、本拠地：東京都港区、代表者：CEO 佐野 傑、以下「dentsu Japan」）は、2026年1月1日付で、国内最大規模の総合デジタルファームとして企業の持続的成長に貢献する株式会社電通デジタルに、株式会社 dentsu health Japanおよび株式会社電通サイエンスジャムを統合し、メディカルおよびデータサイエンス領域における新事業創出を加速していきます。

詳細は電通デジタルのニュースリリースをご覧ください。 https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/management/2025-0926-000259



なお、本統合は、株式会社電通デジタルを存続会社とする吸収合併方式で行います。社名や代表者の変更はございません。

＜dentsu Japanとは＞

dentsu Japanは、グローバルに展開する「dentsu」の4事業地域のうち、世界最大のエージェンシーである株式会社電通を含む国内約140社による事業を統括・支援する機能を有すると同時に、日本の事業ブランドを示しています。同ブランドを支える約2万3000人の従業員が、さまざまなソリューションを統合し、提供価値の最大化を図っています。dentsu Japanは「Integrated Growth Partner」としてクライアント・パートナーの成長、ひいては社会の持続的発展に貢献していきます。