株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンのブログ・アフィリエイト・AI・ライティングが、リリースから数日で利用者数累計20名突破！
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：深作浩一郎）が提供する、個人ブロガー・アフィリエイター向けAI自動投稿ツール 「ブログ・アフィリエイト・AI・ライティング（BAW）」 は、サービス提供開始から数日で 累計利用者20名 を突破しました。
親ツールである法人向け 「エブリデイ・オート・AI・ライティング（EAW）」 は、導入から3ヶ月にわたり解約者ゼロという高い定着率を誇り、その成果を個人市場にも展開しています。
【ブログ・アフィリエイト・AI・ライティングの実績・成果】
・個人向けBAW：提供開始後わずか数日で利用者累計20名突破。ブログ初心者から副業アフィリエイターまで幅広く導入され、収益化・アクセス増加の事例が続出しています。
・法人向けEAW：導入企業で3ヶ月間解約ゼロの継続率を実現。SEO上位表示や無料集客効果を実証し、個人版BAWにもその仕組みを反映。
・導入事例：新規ドメインサイトで導入1ヶ月目にAmazonアフィリエイトで月6,824円の収益を達成、その後も安定した成果を継続中。
【ブログ・アフィリエイト・AI・ライティングのサービス概要】
・完全自動投稿・WordPress連携
高品質かつSEOに強い記事を自動生成・予約投稿。5000文字超の記事生成も可能で、時間のない個人ブロガーの大きな支援に。
・ロングテールキーワードの自動抽出
トレンド性と成約率を兼ね備えたキーワード提案で、競合が多い市場でも成果を出せる土台を構築。
・検索エンジン最適化済み構造
EEAT（専門性・権威性・信頼性・経験）を踏まえた記事設計で、Googleアルゴリズム変化にも対応。
・成果重視のプラン体系
スタートプラン：月額約19,900円＋税 → 9,900円＋税で提供
プロプラン：月額約29,900円＋税→19,900円+税で提供（高度なノウハウ・特典付き）
【株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表コメント】
「当社が運営する法人向けEAWは、導入から3ヶ月間で解約ゼロを達成し、多くの企業の無料集客を支えてきました。そのノウハウを個人向けに最適化したのがBAWです。すでに多くの個人ブロガー・アフィリエイターに導入いただき、短期間で成果が見え始めています。これからも、個人が効率的かつ戦略的にコンテンツ発信できる環境を提供していきます」
- 代表取締役 深作浩一郎
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
事業内容：
Webコンサルティング業
e-ラーニング事業
Webコンテンツの企画、制作及び販売
ホームページの企画、制作及び運営並びに保守
マーケティングコンサルティング事業
スマートフォンマーケティング事業
広告代理業
前各号に付帯関連する一切の事業
主要取引先銀行：
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
楽天銀行
北洋銀行
URL：
https://executive-marketing-japan.co.jp/
代表ブログ：
https://fukaichi.jp/
運営コワーキングスペース：
https://hcsjp.net/
地方創生メディア：
http://ohtk.net/
運営メディア：
https://senior-entre.jp
請求書見積書発行自動化プラグインミツモス公式：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330024&id=bodyimage1】
