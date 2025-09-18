サーモン市場の成長軌道：主要経済国における価値と量の予測
世界のサーモン市場は、健康的なタンパク質代替品への需要の高まり、養殖技術の進歩、そして世界貿易の拡大に牽引され、2032年まで着実な成長が見込まれています。こうした市場環境において、日本は主要な消費国として、また世界のサーモン貿易の動向を形成する上で影響力のある参加者として、極めて重要な役割を果たしています。
無料のサンプルレポートを入手する - https://www.skyquestt.com/sample-request/salmon-market
世界のサーモン市場における日本の役割
日本は長きにわたり、魚介類と文化的・経済的に密接な関係を築いてきました。特に寿司、弁当、焼き物など、鮭は日本料理の定番として愛されています。日本は鮭の最大の輸入国の一つであり、ノルウェー、チリ、そして近年ではカナダやオーストラリアといった新興生産国からの供給に大きく依存しています。
地理的・環境的制約により国内サーモンの生産量は限られているものの、一人当たりの水産物消費量が高いことから、日本は世界の価格設定やサプライチェーンの決定に影響を与え続けています。成熟した品質に敏感な消費者基盤を持つ日本の需要は、特に刺身用サーモンや付加価値製品において、世界市場におけるプレミアム製品カテゴリーの形成を左右することが多いのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329747&id=bodyimage1】
2032年までの市場規模と成長予測
世界のサーモン市場は、2024年に607.4億米ドル、2032年には831.2億米ドルと推定され、予測期間（2025～2032年）中に年平均成長率（CAGR）4.0%で成長する見込みです。この成長は、サーモンのオメガ3脂肪酸含有量の高さなど、その健康効果に対する世界的な認知度の高まりと、タンパク質の多様化への幅広いシフトに支えられています。
日本市場は成熟しているものの、数量よりも価値の面で緩やかな成長が見込まれています。持続可能な方法で調達された、オーガニックで高品質なサーモン製品への消費者の関心が高まっています。また、eコマースプラットフォームやプレミアムフードデリバリーサービスの台頭により、若年層や健康志向の高い消費者を含む幅広い層にサーモンが浸透しつつあります。
特定のビジネスニーズに対応するためにお問い合わせください - https://www.skyquestt.com/speak-with-analyst/salmon-market
サーモン市場セグメント分析
世界のサーモン市場は、製品タイプ、種、魚の種類、形態、流通、地域によって区分されています。
● 製品タイプに基づいて、市場は生サーモン、冷凍サーモン、缶詰サーモン、スモークサーモンなどに分類されます。
● 種に基づいて、市場は大西洋産、ピンク、シロザケ/イヌ、ギンザケ、紅鮭、その他に分類されます。
● 魚の種類に基づいて、市場は養殖と天然に分類されます。
● 形態に基づいて、市場は丸ごとサーモン、切り身、ステーキ、その他に分類されます。
● 流通に基づいて、市場はハイパーマーケット/スーパーマーケット、専門店、独立系小規模店舗、オンライン販売チャネル、その他に分類されます。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分割されています。
変化するサプライチェーンと輸入動向
日本の輸入構造は徐々に変化しつつあります。ノルウェーは依然として生鮮大西洋サーモンの最大の供給国ですが、他の国々は伝統的な供給源への依存を減らすため、新たな養殖技術への投資を進めています。例えば、陸上養殖や沖合養殖における技術革新は、米国やカナダなどの国々が競争力のある製品を市場に投入するのに役立っています。
無料のサンプルレポートを入手する - https://www.skyquestt.com/sample-request/salmon-market
世界のサーモン市場における日本の役割
日本は長きにわたり、魚介類と文化的・経済的に密接な関係を築いてきました。特に寿司、弁当、焼き物など、鮭は日本料理の定番として愛されています。日本は鮭の最大の輸入国の一つであり、ノルウェー、チリ、そして近年ではカナダやオーストラリアといった新興生産国からの供給に大きく依存しています。
地理的・環境的制約により国内サーモンの生産量は限られているものの、一人当たりの水産物消費量が高いことから、日本は世界の価格設定やサプライチェーンの決定に影響を与え続けています。成熟した品質に敏感な消費者基盤を持つ日本の需要は、特に刺身用サーモンや付加価値製品において、世界市場におけるプレミアム製品カテゴリーの形成を左右することが多いのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329747&id=bodyimage1】
2032年までの市場規模と成長予測
世界のサーモン市場は、2024年に607.4億米ドル、2032年には831.2億米ドルと推定され、予測期間（2025～2032年）中に年平均成長率（CAGR）4.0%で成長する見込みです。この成長は、サーモンのオメガ3脂肪酸含有量の高さなど、その健康効果に対する世界的な認知度の高まりと、タンパク質の多様化への幅広いシフトに支えられています。
日本市場は成熟しているものの、数量よりも価値の面で緩やかな成長が見込まれています。持続可能な方法で調達された、オーガニックで高品質なサーモン製品への消費者の関心が高まっています。また、eコマースプラットフォームやプレミアムフードデリバリーサービスの台頭により、若年層や健康志向の高い消費者を含む幅広い層にサーモンが浸透しつつあります。
特定のビジネスニーズに対応するためにお問い合わせください - https://www.skyquestt.com/speak-with-analyst/salmon-market
サーモン市場セグメント分析
世界のサーモン市場は、製品タイプ、種、魚の種類、形態、流通、地域によって区分されています。
● 製品タイプに基づいて、市場は生サーモン、冷凍サーモン、缶詰サーモン、スモークサーモンなどに分類されます。
● 種に基づいて、市場は大西洋産、ピンク、シロザケ/イヌ、ギンザケ、紅鮭、その他に分類されます。
● 魚の種類に基づいて、市場は養殖と天然に分類されます。
● 形態に基づいて、市場は丸ごとサーモン、切り身、ステーキ、その他に分類されます。
● 流通に基づいて、市場はハイパーマーケット/スーパーマーケット、専門店、独立系小規模店舗、オンライン販売チャネル、その他に分類されます。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分割されています。
変化するサプライチェーンと輸入動向
日本の輸入構造は徐々に変化しつつあります。ノルウェーは依然として生鮮大西洋サーモンの最大の供給国ですが、他の国々は伝統的な供給源への依存を減らすため、新たな養殖技術への投資を進めています。例えば、陸上養殖や沖合養殖における技術革新は、米国やカナダなどの国々が競争力のある製品を市場に投入するのに役立っています。