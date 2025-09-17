日本グリーン水素市場は、高度なサプライチェーンセキュリティソリューションとスマート追跡技術革新を原動力に、2033年までに217億2200万米ドルへ急成長すると予測される
日本グリーン水素市場は2024年に8560万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間において堅調な年平均成長率（CAGR）25％を示し、2033年までに1億5780万米ドルに拡大すると予測されている。グリーン水素は、電解などの環境に優しい方法で製造され、有害な排出物を発生させることなく水素イオンと酸素イオンを分離する。これは、日本のカーボンニュートラル移行に向けた持続可能なエネルギー代替案となる。
市場のダイナミクス
輸送部門の拡大による成長の推進
日本では低排出ガス車への注目が高まっており、水素の需要が大幅に増加しています。 電気自動車やハイブリッド車の道路税や通行料の削減、購入補助金などの政府のインセンティブは、燃料電池車（Fcev）、水素駆動バス、長距離トラックの採用を加速している。 トヨタやヒュンダイなどの自動車メーカーは、水素燃料電池を積極的に艦隊に統合し、より長いドライビングレンジ、エネルギー効率の向上、ゼロエミッションオペレーションを提供しています。 このような流れの中で、日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを達成するという国家目標に沿って、クリーンな水素生産を支援するようになった。
高い投資コストからの課題
強い成長見通しにもかかわらず、高い生産コストは依然として市場にとって重要な制約です。 電気および淡水の重要な消費と共に高度の電解槽の配置-kWごとのUS averaging1,500を平均して-は高められた操作上の費用に貢献する。 たとえば、わずか1kgの水素を製造するには、10リットル以上の水と約50kWhの電気が必要です。 これらのコストは、多くの場合、小規模および中規模の企業が代替エネルギー源を好むように導き、広範な採用を制限し、市場拡大を鈍化させます。
主要企業のリスト：
● ENEOS Corporation
● Idemitsu Kosan Co., Ltd.
● Hokkaido Electric Power Company
● Asahi Kasei Corporation
● Iwatani Corporation
● Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
● Toyota Motor Corporation
● Honda Motor Co., Ltd.
● CLEAN PLANET Inc.
● Mitsubishi Heavy Industries
政府の支援と戦略的パートナーシップを通じた機会
日本政府は、2024年に導入された水素社会推進法などの取り組みを通じて、グリーン水素分野の成長を積極的に促進しています。 同法は、従来の水素製造とグリーン水素製造の間のコストギャップを埋める、差分契約（CfD）とクラスター支援スキームの下で補助金を提供しています。 官民連携、研究開発への多額の投資、15年間で200億米ドルを超える資金調達は、国内の製造業者やイノベーターにとって有利な条件を作り出しています。 これらの取り組みは、全国でグリーン水素の生産と利用のための重要な成長の機会を開くことが期待されます。
セグメンテーションの概要
技術別
● プロトン交換膜（PEM）電解装置
● アルカリ電解装置
● 固体酸化物電解装置
● その他
エネルギー源別
● 太陽光
● 風力
