プロテインサプリメント市場：世界調査報告書、需要、規模、発展、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）

Survey Reports LLCは、2025年7月に調査報告書『プロテインサプリメント市場は、ソース別(植物由来、動物由来)、用途別(スポーツ、機能性食品)、流通チャネル別(スーパーマーケット・ハイパーマーケット、オンラインストア、直販、その他)、形状別(飲料タイプ、プロテインパウダー、プロテインバー、その他)、性別(男性、女性)、年齢層別(ミレニアル世代、Z世代、ベビーブーマー)に分類 ― 世界市場分析、動向、機会および予測(2025年~2035年)』を発表したと公表した。本報告書は、プロテインサプリメント市場の予測評価を提供するものであり、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、複数の主要な市場動向を明らかにしている。プロテインサプリメント市場の概要プロテインサプリメントとは、筋肉の増強、体重管理、あるいは一般的な健康維持のために、個人のたんぱく質摂取ニーズを補うことを目的とした栄養補助食品である。これらは主にアスリート、ボディビルダー、フィットネス愛好家、またはたんぱく質の必要量が高い人々に利用されている。粉末、バー、飲料タイプなどさまざまな形態で提供され、ホエイ、カゼイン、大豆、エンドウ豆、米などを原料とすることが一般的である。プロテインサプリメントは筋肉の回復を助け、筋力向上を促進し、全体的な栄養バランスにも寄与する。フィットネスや健康的なライフスタイルに対する意識の高まり、そして手軽な栄養源への需要の増加により、世界のプロテインサプリメント市場は近年著しい成長を遂げている。Surveyreportsの専門家による市場調査によれば、2025年におけるプロテインサプリメント市場の規模は311億米ドルであり、2035年末までに627億米ドルに達すると予測されている。予測期間(2025年~2035年)における年平均成長率(CAGR)は約8.4%と見込まれている。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036284【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324757&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的なプロテインサプリメント市場の分析によれば、栄養価の高い食品への消費者の志向の高まり、世界的なフィットネスブームの拡大、そしてオンライン小売プラットフォームの台頭が、市場規模の拡大を促進すると考えられる。プロテインサプリメント市場における主要企業には、Nestlé SA、Abbott Laboratories、GlaxoSmithKline PLC、Mondelez International Inc.、ABB Ltd.、Kerry Group PLC、Amway Corporation、明治ホールディングス株式会社、Glanbia PLC、Post Holdings Inc.、Herbalife International of America Inc.、The Hut Group PLC、The Himalaya Drug Company、The Nature’s Bounty Co.、NOW Health Group Inc.、BPI Sports LLC、Scitec Nutrition Ltd.、Quest Nutrition LLC、Nature’s Best Isopure、thinkThin Inc.、Reliance Vitamin Company Inc.、MuscleTech Research and Development Inc. が含まれる。本プロテインサプリメント市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその各国に関する詳細な分析が含まれており、日本の顧客のニーズに応じた特化型の分析も盛り込まれている。目次● プロテインサプリメント市場の規模、成長分析、各国における主要市場プレイヤーの評価