今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第59回（2026年6月18日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

バーンズ先生とアップルパイ

週タイトルの「旅立ち」に倣い、りん（見上愛）たちの旅立ちが近づいてきた。

卒業式。校長先生（伊勢志摩）がりんたち6人に卒業証書を渡す。傍らには松井先生（玄理）。



「私がこの梅岡看護婦養成所を開くにあたって――」と挨拶をはじめると、「いけませんね。皆さん、全く話を聞く態度ではありません」と話を中断する。

これはりんたちが入学したばかりのときのことを思い出させる。あのときも校長は直美（上坂樹里）のざんぎり髪が気になって話を中断した。気が散りやすい性分なのだろう。

りんたちが話を聞く態度でないのは、バーンズ（エマ・ハワード）が姿を見せないから。

「皆さんには言わないように口止めされていたんですが。バーンズ先生は今日最後に――」

校長が全部を話す前に「今日出発されたんですか？」とりんたちは慌てて教室を飛び出す。

だがバーンズ先生はまだいた。先に辞めたゆき（中井友望）といっしょに、ほのぼのアップルパイを作っていた。それはりんたちへの卒業祝いだった。

少女時代、アップルパイをおなかいっぱい食べることを夢見ていたと第12週で語っていたバーンズ先生。アップルパイもまた、りんたちが入学したての頃の思い出と重なる。

これから赴任するバーンズ先生はアップルパイを作ってくれるかしら、とやさしい先生を想像していたら、まったく裏切られた思い出。

ここでSNSは「伏線回収」と盛り上がると思って脚本を書いているのだろうなあ。視聴者のためにありがたいことである。この回は、見習い編の終わりとして、これまでの積み重ねがいろいろ生きてくる。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）