「トイ・ストーリー5」井上和（乃木坂46）＆松井ケムリ（令和ロマン）が新キャラ日本版声優に決定 本編＆特別映像も解禁

「トイ・ストーリー5」井上和（乃木坂46）＆松井ケムリ（令和ロマン）が新キャラ日本版声優に決定 本編＆特別映像も解禁