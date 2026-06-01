開催：2026.6.18

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 1 - 9 [メッツ]

MLBの試合が18日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとメッツが対戦した。

レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。

3回表、3番 フアン・ソト 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 CIN 0-1 NYM、4番 マーカス・セミエン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 CIN 0-2 NYM、5番 マーク・ビエントス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 CIN 0-3 NYM

3回裏、2番 ジェフリー・ブルデー 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでレッズ得点 CIN 1-3 NYM

5回表、5番 マーク・ビエントス 初球を打ってライトへの犠牲フライでメッツ得点 CIN 1-4 NYM、6番 フランシスコ・アルバレス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 CIN 1-5 NYM、7番 Ａ．Ｊ．ユーイング 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 CIN 1-7 NYM

8回表、2番 ボー・ビシェット 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 CIN 1-8 NYM、3番 フアン・ソト 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 CIN 1-9 NYM

試合は1対9でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はレッズのニコラス・ロドロで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 04:16:06 更新