Netflix『ガス人間』青木崇高、野村周平、中島歩、賀来賢人ら新キャスト14名発表
小栗旬と蒼井優がメインキャストを務めるNetflixシリーズ『ガス人間』より、新キャスト14名が一挙解禁された。
【動画】ガス人間が連続殺人事件の犯人を名乗る“犯行”予告映像
本作は、東宝とNetflixの初タッグにより、東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』をリブートした全8話の完全オリジナルストーリーによるドラマシリーズ。
エグゼクティブプロデューサー・脚本を務めるのは、『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』『寄生獣 ‐ザ・グレイ‐』などで世界的ヒットを連発してきたヨン・サンホ。監督には、配信シリーズ『ガンニバル』や映画『岬の兄妹』『さがす』で人間の狂気と闇を鮮烈に描いてきた片山慎三を迎える。
劇場型の連続予告殺人を仕掛けるガス人間を追う捜査一課刑事・岡本賢治と報道記者・甲野京子を演じるのは、小栗旬と蒼井優。安定感抜群の2人が重厚かつビターな品格を画面に漂わせ、都市伝説系チャンネル「フジタとカホの恐怖地帯」を運営する動画配信者の兄妹にふんした広瀬すずと林遣都が、かつてないトリッキーな演技で物語に推進力をまとわせる。
そして元ヤクザの上場企業社長・森靖利を竹野内豊が怪しさ満載に演じ、前代未聞の化学反応を起こす。ガス人間として一際異彩を放つのは、本作が演技初挑戦＆俳優デビューを飾る期待の新星・UTA。得体の知れない不気味さと、圧倒的な存在感で見るものを恐怖と高揚感の渦へと誘ってくれる。
このたび、総勢14名の新キャストが解禁。
物語の鍵を握るキーパーソンで、過去にある秘密を抱える憩いの場「うみかぜ」施設長・小畑広紀役に名バイプレイヤーの酒向芳、ガス人間に翻弄される警視庁のトップ、警視総監・坂本守役にピエール瀧、都知事選真っ只中で、都民を恐怖に陥れるガス人間への対応に追われる東京都知事・三浦威役には岡部たかしが扮し、それぞれの立場から、前代未聞の連続殺人事件の真実に迫っていく。
また、ガス人間を追う小栗旬演じる刑事、岡本賢治の亡き父であり、坂本の元同僚でもある岡本信也役として青木崇高が参加。物語の根幹にも関わる重要人物を演じている。
加えて、一部で熱狂的な支持を集める鬼才の映像作家・ゴロ監督役を高嶋政宏、広瀬すず演じる華歩を接客するホスト・謙太役に賀来賢人、元地下アイドル・ミミ役に森川葵、瀧が演じる警視総監・坂本の妻役として原日出子が出演。
さらに、ガス人間に命を狙われる暴力団組長・大友三郎役に中野英雄、東京都知事・三浦と選挙で競い合う都知事候補・桐島かずみ役に夏川結衣が挑み、濃密なサスペンスと重厚な人間ドラマを織り成していく。
物語を紐解く重要キャストとして、狂気的なビジュアルが話題の竹野内豊演じる森靖利の若き日を野村周平が、そして「うみかぜ」施設長・小畑の過去を中島歩が演じていることも明かされた。片山監督作にとって欠かせない俳優・松浦祐也も暴力団組長・大友の息子・リキ役として参加、警視庁警部の吉田役にこばやし元樹と、彼らが演じる個性際立つキャラクターたちが「ガス人間」の世界観にさらなる奥行きを与えている。国を揺るがす前代未聞の連続殺人事件を中心に、それぞれの思惑が絡み合い、予測不能のクライム・スリラーを加速させていく―。
日本映画・ドラマ界を代表する俳優たちの参戦は、まさに作品のスケールと熱量が引き寄せた、本作でしか実現し得ない夢の競演。賀来賢人や青木崇高に至っては、自ら出演を熱望する“逆オファー”によるキャスティングであるという。本作から匂い立つ期待値の高さを裏付けると共に、俳優陣からもその熱量が伝わってくる。
Netflixシリーズ『ガス人間』は、7月2日より世界独占配信。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】ガス人間が連続殺人事件の犯人を名乗る“犯行”予告映像
本作は、東宝とNetflixの初タッグにより、東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』をリブートした全8話の完全オリジナルストーリーによるドラマシリーズ。
エグゼクティブプロデューサー・脚本を務めるのは、『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』『寄生獣 ‐ザ・グレイ‐』などで世界的ヒットを連発してきたヨン・サンホ。監督には、配信シリーズ『ガンニバル』や映画『岬の兄妹』『さがす』で人間の狂気と闇を鮮烈に描いてきた片山慎三を迎える。
そして元ヤクザの上場企業社長・森靖利を竹野内豊が怪しさ満載に演じ、前代未聞の化学反応を起こす。ガス人間として一際異彩を放つのは、本作が演技初挑戦＆俳優デビューを飾る期待の新星・UTA。得体の知れない不気味さと、圧倒的な存在感で見るものを恐怖と高揚感の渦へと誘ってくれる。
このたび、総勢14名の新キャストが解禁。
物語の鍵を握るキーパーソンで、過去にある秘密を抱える憩いの場「うみかぜ」施設長・小畑広紀役に名バイプレイヤーの酒向芳、ガス人間に翻弄される警視庁のトップ、警視総監・坂本守役にピエール瀧、都知事選真っ只中で、都民を恐怖に陥れるガス人間への対応に追われる東京都知事・三浦威役には岡部たかしが扮し、それぞれの立場から、前代未聞の連続殺人事件の真実に迫っていく。
また、ガス人間を追う小栗旬演じる刑事、岡本賢治の亡き父であり、坂本の元同僚でもある岡本信也役として青木崇高が参加。物語の根幹にも関わる重要人物を演じている。
加えて、一部で熱狂的な支持を集める鬼才の映像作家・ゴロ監督役を高嶋政宏、広瀬すず演じる華歩を接客するホスト・謙太役に賀来賢人、元地下アイドル・ミミ役に森川葵、瀧が演じる警視総監・坂本の妻役として原日出子が出演。
さらに、ガス人間に命を狙われる暴力団組長・大友三郎役に中野英雄、東京都知事・三浦と選挙で競い合う都知事候補・桐島かずみ役に夏川結衣が挑み、濃密なサスペンスと重厚な人間ドラマを織り成していく。
物語を紐解く重要キャストとして、狂気的なビジュアルが話題の竹野内豊演じる森靖利の若き日を野村周平が、そして「うみかぜ」施設長・小畑の過去を中島歩が演じていることも明かされた。片山監督作にとって欠かせない俳優・松浦祐也も暴力団組長・大友の息子・リキ役として参加、警視庁警部の吉田役にこばやし元樹と、彼らが演じる個性際立つキャラクターたちが「ガス人間」の世界観にさらなる奥行きを与えている。国を揺るがす前代未聞の連続殺人事件を中心に、それぞれの思惑が絡み合い、予測不能のクライム・スリラーを加速させていく―。
日本映画・ドラマ界を代表する俳優たちの参戦は、まさに作品のスケールと熱量が引き寄せた、本作でしか実現し得ない夢の競演。賀来賢人や青木崇高に至っては、自ら出演を熱望する“逆オファー”によるキャスティングであるという。本作から匂い立つ期待値の高さを裏付けると共に、俳優陣からもその熱量が伝わってくる。
Netflixシリーズ『ガス人間』は、7月2日より世界独占配信。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記