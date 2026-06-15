◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）

第６７回宝塚記念・Ｇ１は１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで行われ、ファン投票２位で２番人気のメイショウタバルが２番手抜け出しから首差で史上３頭目の連覇、父ゴールドシップとの史上初の父子連覇を飾った。武豊騎手＝栗東・フリー＝は安田記念（シックスペンス）に続く２週連続Ｇ１制覇で最年長勝利記録を５７歳３か月に更新した。日本競馬悲願の凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、仏・パリロンシャン競馬場）へ、レジェンドが最高の結果を出した。

武豊に、眠れない夜があった。昨年、メイショウタバルで宝塚記念を勝った日。先代の松本好雄オーナーの地元・兵庫県明石市で祝勝会が開かれたが、武豊は翌朝に函館に移動する予定があり、自宅に帰っていた。「寝られなかった。何やろうね…。うれしいのもだし、思うことがいっぱいあった」

メイショウタバルを管理する石橋調教師は幼なじみ。開業時から、酒を飲みながら「いつか一緒にＧ１勝ちたいなあ！」と夢を語っていた。松本オーナーや生産者の三嶋牧場、担当の上籠助手とも数十年来の仲。「俺もいっぱいＧ１勝ったけど、ちょっと特別。そういう（眠れない）自分に『やっぱ特別なんやな』と思った」。夢物語が現実になった―。その喜びをかみしめながら、静かに夜を明かした。

先代は去年の８月に逝去。天にささげる連覇にもなっただろう。今秋は凱旋門賞に登録している。タバルを巡る人々の夢には、まだ続きがある。（水納 愛美）