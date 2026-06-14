九州エリアは、阿蘇や霧島などの雄大な山岳ルートから、海沿いの絶景ロード、温泉地を巡るルートまで、国内でも屈指のツーリング人気エリアです。

道の駅も個性豊かで、絶景を楽しめるスポットや、ご当地グルメが充実した施設、温泉でゆったり休憩できる場所など、ルートに組み込むだけで旅の満足度が大きく変わります。

特に九州はエリアごとの景色や雰囲気の変化が大きく、走るルートによってまったく違うツーリングを楽しめるのが魅力。

阿蘇ややまなみハイウェイの高原ルート、鹿児島や宮崎の海沿いルートなど、道の駅はそんな旅を支えてくれる“立ち寄りたくなるスポット”として、多くのライダーに親しまれています。

今回は、ツーリング途中に立ち寄りたい九州のおすすめ道の駅を10カ所厳選しました。

九州のツーリングにおすすめの道の駅とは

九州でツーリングを楽しむなら、「どの道の駅に立ち寄るか」は旅の満足度を大きく左右するポイントです。

阿蘇や霧島の山岳ルート、宮崎や鹿児島の海沿いロード、温泉地を巡るワインディングなど、九州には“走って楽しい道”が数多く存在します。エリアごとに景色や雰囲気が大きく変わるため、休憩スポット選びもツーリングの楽しみのひとつです。

とくに九州の道の駅は、雄大な自然を眺められる絶景ロケーションや、温泉に入れる施設、ご当地グルメを味わえるスポットが多いのが特徴。ライダー向けの駐車スペースが整備されている場所も多く、ロングツーリング中でも安心して立ち寄ることができます。

また、「阿蘇の絶景を楽しみたい」「海沿いでゆっくり休憩したい」「ご当地グルメや温泉を満喫したい」など、目的に応じて選べるのも魅力です。

道の駅をうまくルートに組み込むことで、ただ走るだけでは終わらない、“旅そのものを楽しめるツーリング”を満喫できます。

① 道の駅 阿蘇（熊本県）｜阿蘇山を望む九州屈指の絶景ツーリング拠点

阿蘇五岳を間近に望める絶景ロケーションにある、九州ツーリング定番の立ち寄りスポット。

国道57号沿いに位置し、やまなみハイウェイや阿蘇パノラマラインなど人気ツーリングルートからもアクセスしやすく、阿蘇観光の拠点としても人気の道の駅です。

最大の魅力は、雄大な阿蘇の景色を気軽に楽しめるロケーション。

施設前からは阿蘇五岳を一望でき、広大な空と草原が広がる“阿蘇らしい風景”を満喫できます。ツーリング途中の休憩スポットとしても満足度の高い場所です。

館内には、熊本・阿蘇ならではの特産品やグルメが充実。

名物の「あか牛」を使った料理をはじめ、阿蘇の乳製品や地元食材を使ったグルメ、お土産なども豊富に揃っています。景色・グルメ・立地のバランスが良く、九州ツーリングで外せない人気の道の駅です。

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② 道の駅 たるみずはまびら（鹿児島県）｜桜島ビューが圧巻の海沿いスポット

鹿児島県垂水市、錦江湾沿いの国道220号に位置する海辺の道の駅。

鹿児島市内や桜島フェリー方面からアクセスしやすく、大隅半島ツーリングの立ち寄りスポットとして人気です。

最大の魅力は、目の前に広がる桜島と錦江湾の絶景。

海沿いに広がる開放的なロケーションで、天気が良い日には迫力ある桜島を一望できます。

施設内には、海鮮グルメや鹿児島黒豚グルメ、地元特産品も充実。

景色を眺めながらゆっくり休憩できる、“南国感あふれる”海辺の道の駅です。

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③ 道の駅 霧島（鹿児島県）｜霧島連山を望む高原ツーリングスポット

鹿児島県霧島市、霧島神宮やえびの高原方面へ向かうルート上にある道の駅。

標高が高く、夏でも比較的涼しく過ごせるため、高原ツーリングの休憩地として人気があります。

最大の魅力は、霧島連山を望む雄大な景色。

展望スペースからは桜島まで見渡せることもあり、九州南部らしい壮大な自然を満喫できます。

施設内には、黒豚料理や地鶏グルメ、霧島茶など鹿児島らしい特産品が揃い、食事や買い物も充実。

絶景・高原ルート・ご当地グルメがそろった、九州屈指の景色系道の駅です。

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④ 道の駅 くしま（宮崎県）｜南国ムード漂う宮崎海沿いツーリング拠点

宮崎県串間市、国道220号沿いに位置する南国感あふれる道の駅。

都井岬や日南海岸方面へ向かうルート上にあり、海沿いツーリングの休憩スポットとして人気です。

南国らしい開放感あふれる雰囲気が魅力。

施設周辺にはヤシの木が並び、南国リゾートのような景色を楽しみながらゆったり休憩できます。

施設内には、宮崎牛やカツオ料理、地元野菜など串間ならではのグルメが充実。

海沿いルートの景色と合わせて楽しみたい、“宮崎らしさ全開”の道の駅です。

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⑤ 道の駅 山川港活お海道（鹿児島県）｜砂むし温泉エリア近くの海鮮スポット

鹿児島県指宿市、薩摩半島南部に位置する港町の道の駅。

開聞岳や指宿方面を巡るツーリング途中に立ち寄りやすいスポットです。

最大の魅力は、新鮮な海鮮グルメ。

カツオやマグロなど、港町ならではの海鮮料理をリーズナブルに楽しめるのが特徴です。

さらに周辺には砂むし温泉や開聞岳など観光スポットも多く、観光拠点としても便利。

“海・グルメ・観光”をまとめて楽しめる、港町らしい海鮮グルメを満喫できる道の駅です。

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⑥ 道の駅 くにさき（大分県）｜国東半島ツーリングで立ち寄りたい海辺スポット

大分県国東市、国東半島を巡る海沿いルート上に位置する道の駅。

別府や杵築方面からアクセスしやすく、国東半島ツーリングの定番休憩スポットです。

穏やかな瀬戸内海を望めるロケーションが魅力。

海を眺めながらゆったり休憩でき、ロングツーリング途中のリフレッシュにも最適です。

施設内には、太刀魚料理や海鮮グルメ、大分特産品なども充実。

景色・海鮮・立ち寄りやすさのバランスが良い、海辺系の人気道の駅です。

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⑦ 道の駅 おおとう桜街道（福岡県）｜温泉も楽しめる大型エンタメ系スポット

福岡県田川郡大任町にある、西日本最大級クラスの大型道の駅。

福岡市内や北九州方面からアクセスしやすく、日帰りツーリングでも人気があります。

最大の魅力は、温泉・食事・休憩施設が揃った充実度。

天然温泉や足湯、フードコート、直売所などが集まり、“休憩だけでは終わらない”楽しさがあります。

イルミネーションでも有名で、夜に立ち寄っても雰囲気抜群。

“何でも揃う滞在型”の大型道の駅として、多くのライダーに利用されています。

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⑧ 道の駅 彼杵の荘（長崎県）｜大村湾を望む長崎海沿いスポット

長崎県東彼杵町、国道205号沿いに位置する海辺の道の駅。

長崎市方面や佐世保方面へ向かうツーリングルート上にあり、立ち寄りやすいスポットです。

最大の魅力は、大村湾を望む穏やかな景色。

海沿いならではの開放感があり、ゆっくり休憩しながら長崎らしい風景を楽しめます。

特産のそのぎ茶グルメや地元特産品も充実しており、食事・休憩ともに満足度の高い道の駅。

長崎ツーリングで“海を感じながら休める”人気スポットです。

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⑨ 道の駅 あそ望の郷くぎの（熊本県）｜阿蘇五岳を一望できる絶景高原スポット

熊本県南阿蘇村、阿蘇山の南麓に広がる高原エリアに位置する人気の道の駅。

阿蘇パノラマラインやケニーロード方面へ向かうツーリングルート上にあり、多くのライダーが立ち寄る定番スポットです。

最大の魅力は、広大な草原越しに阿蘇五岳を望める圧巻のロケーション。

開放感あふれる景色は“阿蘇らしさ”を存分に感じられ、天気の良い日には思わず長居したくなる絶景を楽しめます。

施設内には、あか牛グルメや地元野菜、南阿蘇産の乳製品など熊本らしい食が充実。

広い芝生エリアもあり、ゆったり休憩しながら景色を楽しめるのも魅力です。景色・グルメ・高原ツーリングの気持ち良さがそろった、九州屈指の絶景道の駅です。

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⑩ 道の駅 原尻の滝（大分県）｜“東洋のナイアガラ”を望む絶景ツーリングスポット

大分県豊後大野市、国道57号からアクセスしやすい場所に位置する自然豊かな道の駅。

阿蘇・久住・竹田エリアを巡るツーリングルートの途中に立ち寄りやすく、九州らしい雄大な景色を楽しめるスポットです。

最大の魅力は、目の前に広がる名瀑「原尻の滝」の絶景。

幅約120m・高さ約20mを誇る滝は“東洋のナイアガラ”とも呼ばれ、迫力ある水景を間近で楽しめます。滝の周辺には吊り橋や遊歩道も整備されており、ツーリングの合間に自然をゆっくり満喫できるのも魅力です。

施設内には地元野菜や特産品が並ぶ直売所のほか、大分名物を味わえる軽食コーナーも充実。

絶景・自然・休憩スポットとしてのバランスが良く、絶景と自然を満喫できる、九州屈指の景観スポットです。

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まとめ

九州エリアの道の駅は、単なる休憩スポットではなく、雄大な自然や絶景、ご当地グルメを満喫できる“ツーリングの目的地”としての魅力が詰まっています。

阿蘇や霧島の高原ルート、桜島や南国感あふれる海沿いルートなど、走るエリアによって景色や雰囲気が大きく変わるのが九州ツーリングの魅力。

同じ「道の駅」でも、立ち寄る場所によって体験できる楽しさは大きく異なります。

今回紹介したスポットも、

絶景を楽しむなら「阿蘇」「あそ望の郷くぎの」「原尻の滝」

海沿いルートを満喫するなら「たるみずはまびら」「くしま」「彼杵の荘」

グルメや休憩重視なら「おおとう桜街道」「山川港活お海道」

といったように、目的に応じて選ぶのがおすすめです。

九州はエリアが広く、ロングツーリングになることも多いため、立ち寄りスポット選びが快適さや満足度を大きく左右します。道の駅をうまくルートに組み込むことで、“走るだけ”では終わらない、九州ならではの景色や食、空気感を楽しめるツーリングになります。

ぜひ気になるスポットを見つけて、次の九州ツーリングプランに取り入れてみてください。