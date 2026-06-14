毎回完売必至のコールマンコラボ！「多機能ポケット付きトートバッグ」が付いてくる『MonoMax 2026年8月号』は7月9日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax(モノマックス) 2026年8月号』（宝島社）の「多機能ポケット付きトートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月9日に発売される『MonoMax(モノマックス) 2026年8月号』（税込1480円）。付録として、「多機能ポケット付きトートバッグ」が付いてきます。
毎回大人気で完売必至のコールマンとのコラボ付録が、8月号でも登場します。前面に多機能ポケットを搭載しており、メッシュポケットやペンホルダーを含む5つのポケットに加え、鍵などを付けられるフック付きストラップも装備。細かな小物をすっきり整理できるため、別途ポーチを持ち歩く必要がありません。高さ35×幅47×マチ13.5cmの大容量サイズも頼もしいポイントです。
肩に掛けたまま荷物を出し入れできる設計で、移動中のちょっとした取り出しもスムーズです。日常使いはもちろん、アウトドアやレジャーシーンにもフィットするコールマンらしいデザインが魅力。毎号すぐに売り切れるほど人気のコラボアイテムだけに、気になる方は早めの予約がおすすめです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『MonoMax 2026年8月号』の「多機能ポケット付きトートバッグ」が見逃せない！
宝島社から7月9日に発売される『MonoMax(モノマックス) 2026年8月号』（税込1480円）。付録として、「多機能ポケット付きトートバッグ」が付いてきます。
完売必至のコールマンコラボ！ 5つのポケット＋フックでポーチいらずの収納力
毎回大人気で完売必至のコールマンとのコラボ付録が、8月号でも登場します。前面に多機能ポケットを搭載しており、メッシュポケットやペンホルダーを含む5つのポケットに加え、鍵などを付けられるフック付きストラップも装備。細かな小物をすっきり整理できるため、別途ポーチを持ち歩く必要がありません。高さ35×幅47×マチ13.5cmの大容量サイズも頼もしいポイントです。
肩掛けのまま荷物を出し入れできる、デイリーからレジャーまで使える1枚
肩に掛けたまま荷物を出し入れできる設計で、移動中のちょっとした取り出しもスムーズです。日常使いはもちろん、アウトドアやレジャーシーンにもフィットするコールマンらしいデザインが魅力。毎号すぐに売り切れるほど人気のコラボアイテムだけに、気になる方は早めの予約がおすすめです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)