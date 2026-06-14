これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「多機能ポケット付きトートバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax(モノマックス) 2026年8月号』（宝島社）の「多機能ポケット付きトートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『MonoMax 2026年8月号』の「多機能ポケット付きトートバッグ」が見逃せない！


宝島社から7月9日に発売される『MonoMax(モノマックス) 2026年8月号』（税込1480円）。付録として、「多機能ポケット付きトートバッグ」が付いてきます。

完売必至のコールマンコラボ！ 5つのポケット＋フックでポーチいらずの収納力


毎回大人気で完売必至のコールマンとのコラボ付録が、8月号でも登場します。前面に多機能ポケットを搭載しており、メッシュポケットやペンホルダーを含む5つのポケットに加え、鍵などを付けられるフック付きストラップも装備。細かな小物をすっきり整理できるため、別途ポーチを持ち歩く必要がありません。高さ35×幅47×マチ13.5cmの大容量サイズも頼もしいポイントです。

肩掛けのまま荷物を出し入れできる、デイリーからレジャーまで使える1枚


肩に掛けたまま荷物を出し入れできる設計で、移動中のちょっとした取り出しもスムーズです。日常使いはもちろん、アウトドアやレジャーシーンにもフィットするコールマンらしいデザインが魅力。毎号すぐに売り切れるほど人気のコラボアイテムだけに、気になる方は早めの予約がおすすめです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)