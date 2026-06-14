【実録】足立区の「給付金1万円」を申請！→ATMで“2日後”に受け取れてビックリ！ もう「ATMでお金が受け取れる」は詐欺じゃない？ 給付金の概要と“還付金詐欺”との見分け方を解説

あだち食料品等物価高支援給付金とは

足立区は、令和8年1月1日時点で区の住民基本台帳に記録されている人を対象に、1人あたり1万円を給付しています。

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」に区の自主財源を加えて行われている事業で、所得制限はなく、世帯主に世帯員全員分がまとめて支給される仕組みです。

足立区から申請書が届いた世帯の受取方法は、「セブン銀行ATMでの受け取り」と「口座振込」の2種類で、ATMで受け取る場合にセブン銀行の口座は必要ありません。申請の締め切りは令和8年6月30日（火曜日）で、郵送申請は消印有効です。

このATM受取は、セブン銀行グループのセブン・ペイメントサービスが提供する仕組みで、同社のニュースリリースによると、自治体などからの送金を、銀行口座を介さず全国2万8000台以上のセブン銀行ATMで現金として受け取れます。

2026年2月末時点で22市区町の自治体が導入しており、足立区以外の地域でも給付金の受け取り手段として利用が広がっています。



【実録】オンライン申請の2日後、セブン銀行ATMで受け取れた

ここからは、足立区在住の会社員Aさんが、実際に給付金を申請したときのケースです。

Aさんの世帯に、2026年3月に区から申請書が届きました。当初は「セブン銀行の口座は持っていないし」と口座振込を考えていたものの、ATMでの受け取りに口座は不要と知り、そちらを選択したそうです。

6月に入ってからオンラインで申請し、世帯主の本人確認書類を添付したところ、2日後に受け取り案内のメールが届きました。案内に記載された番号をセブン銀行ATMに入力すると、その場で現金1万円を受け取ることができ、その手軽さに驚いたといいます。

支給決定後にはメールまたは圧着はがきで、受け取りに必要な「提携先コード」や「確認番号」などが通知され、セブン銀行ATMでの受け取りは送金登録後30日間が期限とされています。

窓口や銀行に出向いて口座情報を提出する手間がなく、申請から受け取りまで自宅と近所のコンビニで完結する点は、従来の給付金にはなかった手軽さといえるでしょう。



「ATMでお金が受け取れる」は詐欺ではないのか

「ATMでお金を受け取れる」と聞くと、還付金詐欺を連想して不安になる人もいるでしょう。

還付金詐欺とは、市区町村や年金事務所などの職員を装って「医療費の過払い分を還付する」などと電話をかけ、被害者をATMへ誘い出し、電話で操作を指示し、受け取る手続きと誤解させて犯人側の口座へ振り込ませる手口です。

そもそも、ATMにはキャッシュカードを使って還付金などのお金を受け取る機能はありません。

一方、今回のATM受取は仕組みがまったく異なります。



・電話で誘導されるのではなく、自分から申請して利用する

・キャッシュカードや銀行口座を一切使わない

・通知された番号を自分で入力して現金を受け取るだけで、振込操作は発生しない

足立区では、この給付金に関する詐欺の電話に注意するよう呼びかけており、区職員が口座の暗証番号を聞くことや、電話でATMの操作を依頼することは絶対にないとしています。

「電話で指示されてATMへ向かう」のは詐欺、「自分で申請し、届いた通知をもとに受け取る」のは正規の給付と整理して覚えておきましょう。少しでも不審に感じたら自治体の公式窓口や警察に確認してください。



まとめ

足立区の「あだち食料品等物価高支援給付金」は、銀行口座を区に伝えなくても、セブン銀行ATMで速やかに現金を受け取れる仕組みです。

一方、ATMを悪用する還付金詐欺は今も存在します。電話でATMへ誘導されたら詐欺と考え、不審な点は自治体や警察へ確認してください。足立区の給付金申請期限は令和8年6月30日（火曜日）のため、対象の人は早めに手続きしましょう。



出典

足立区 全区民を対象に1人あたり1万円の現金を給付します≪あだち食料品等物価高支援給付金≫

株式会社セブン銀行 株式会社セブン・ペイメントサービス 東京都足立区の「あだち食料品等物価高支援給付金」給付方法に「ＡＴＭ受取（現金コース）」が採用

執筆者 : 金子賢司

CFP