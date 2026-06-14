のん、“35歳の女性”の“今”をリアルに描く恋愛ヒューマンドラマ『Tokyo middle 30』第2の主人公に！仲里依紗と初共演

のんが、7月22日に放送スタートするフジテレビ系ドラマ『Tokyo middle 30』に出演する。

■“本当の恋”か“焦りの恋”か、“計画性ゼロ”の35歳が揺れる

このドラマは、“35歳の女性”の“今”をリアルに描いた恋愛ヒューマンドラマ。中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと～上海女子物語～』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京にやってきた女性3人が、恋、仕事、家庭など思いどおりにはいかない現実に直面し、ときに3人で泣き、助け合い、たわいないことで笑い転げながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語。

主演を務めるのは仲里依紗。そしてこのたび、仲演じる主人公の高校時代からの“ズッ友”で、勢いだけで人生を突き進む第2の主人公を、のんが演じることが決定した。

本作の主人公は、佐倉麻紀（仲）、山地遥（のん）、永野薫子の3人。高校の同級生で、“ズッ友”を誓い合った3人は、地方都市から憧れの東京にやって来るが、気づけば35歳に。思い描いていた未来とは少し違う現実を生きていた。それぞれの生活に追われ、少しずつ疎遠になっていた3人だが、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の“弱さ”や“後悔”、そして“本当の気持ち”と向き合っていくことになる。

のんが演じるふたり目の主人公・山地遥、通称“はるきゃん”は、感情で突っ走りがちな直感派、“計画性ゼロ”の35歳。夏休みの宿題は休み最終日に慌てて取りかかり、もらったお年玉は2月が始まる前にすべて使い切ってしまう…そんな性格は変わらず大人になった。

高校時代は「絶対に東京へ行って、ミュージシャンになる！」と息巻いていたはずが、気づけば、東京で働いてはいるものの流れで始めたアパレルの仕事に追われている状況。店長だが、なかなかお金は貯まらず、年齢的にも販売員の仕事に限界を感じている。しかし、何もかもが隣近所に筒抜けの地元には絶対に帰りたくないという強い思いがあり、夢破れた今も東京で暮らし続けている。

恋愛もここ3、4年ご無沙汰だった遥。余裕のない生活にも嫌気がさしていたなか、ふらりと店を訪れた超ハイスペックな年上男性と意気投合。久しぶりに訪れた“恋の予感”に胸がざわつき始める。結婚や将来を急かす母の言葉、恋人や夫と暮らす麻紀、薫子との会話も、遥の気持ちをじわじわと揺さぶっていく。これは本当の恋なのか？

のんがフジテレビの連続ドラマにレギュラー出演するのは『鍵のかかった部屋』（2012年）以来14年ぶり。そして、本作の主演の仲とは初共演となる。

不器用だけど、まっすぐ。人生も恋も迷いながら進む遥をのんがどう演じるのか、注目だ。

なお、3人目の主人公・薫子を演じるキャストは近日発表予定。

■のん コメント

Q：本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。

脚本がとても面白かったので、ぜひやりたい！と意気込んでいました。

出演が決まった時は、さてどうやろう？と想像と探究の意欲に満ち満ちていました。

Q：台本をお読みになったご感想をお聞かせ下さい。のんさんもまもなく“ミドサー”世代になるかと存じますが、だからこそ共感できる点などはありましたか？

とても面白かったです。ミドサーになった三者三様の人生は高校生の時に思い描いたものとはまるで違う。その事実を突きつけられながら再会した3人の今が、目まぐるしく動いていく展開にドキドキしました。

この先の人生について改めて考えなければいけない岐路に立っている。そんな自覚をさせられる年齢だと思います。

かつての同級生たちと自分の違いを目の当たりにしてハッとしてしまう事は、私にも覚えがあります。同じ年齢で結婚して子供を育てている友人を見ると心から尊敬しますし、対して自分に立ち返って考えてみたりしました。私は、やっと植物を育てられるようになった感じ。あまりに違う。でも進歩した！今、ここにいます。

Q：演じる遥の印象は？ また、遥をどのように作り上げていきたいですか？

遥はお気楽な人で、あまり深く考えずに突っ走ってしまうところが愛すべき魅力だなと思います。それは自分の首を絞めて時に自滅に追い込む習性になり得るけれど、生命力に溢れた自由な心は開放的で明るい。遥という人物を大好きになりました。

さっぱりとした遥のパワーが、元気よく画面の向こうへ届くよう頑張ります。

Q：初共演となる仲さんですが、主人公3人という役柄で共演されることへの思いをお聞かせ下さい。

先日3人のシーンを撮影しました。心地よい空気で演技を交わせて、思いっきり楽しみました。

仲さんはすごく優しくて、佇まいが美しく思わず見惚れてしまうほどかっこよいです。お話が面白くてたくさん笑いました。

仲さんの演じる“くるまき”が魅力的過ぎるので、これから積み重ねていくシーンにわくわくしています。

Q：視聴者の方へのメッセージをお願いいたします。

ぜひ3人のジタバタを見届けてください。これからの日々を過ごしていく活力となりますように。

■仲里依紗 コメント

Q：初共演となるのんさんですが、主人公3人という役柄で共演されることへの思いをお聞かせ下さい。

のんさんは3人の中では一番年下なのですが、役柄としてはムードメーカー的な存在なので、私が思い描いていた“はるきゃん”のイメージにぴったりだなと思いました。

以前から、すごく可愛らしくて魅力的なお芝居をされる方だという印象があったので、まさにイメージ通りだなと感じています。

そんな可愛い（かわいい）はるきゃんを演じるのんさんと一緒にお芝居ができることを、とても楽しみにしています。

■プロデューサー・鹿内植 コメント

この作品ではじめてお会いしたのんさんは、今までの私のイメージを大きく超えてとても素敵（すてき）なミドサー“大人の女性”でした。

お芝居に誠実で、表現力が豊かなのんさんは山地遥（はるきゃん）という役を本当に心の底から愛して楽しみながら演じてくださっているのが日々の撮影から伝わります。

遥は35歳でアパレル店長。好奇心旺盛で直感派の人間味のある愛おしいキャラクターです。

仕事に恋にと奮闘する姿を早く皆様にお届けしたいです。

■番組情報

フジテレビ系『Tokyo middle 30』

7月22日スタート

毎週水曜 22:00～22:54

キャスト：仲里依紗、のん

原作：Chinese Drama by Linmon Pictures - Nothing But Thirty

脚本：北川亜矢子

音楽：小山絵里奈

プロデューサー：鹿内植、森谷雄、森本友里恵

協力プロデューサー：田淵麻子

演出：筧昌也、宮木正悟、高杉考宏

制作プロダクション：アットムービー

制作著作」フジテレビジョン

■関連リンク

『Tokyo middle 30』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/middle30/