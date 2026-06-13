「ファーム・西地区、ソフトバンク４−６阪神」（１２日、タマホームスタジアム筑後）

まだ明るい筑後の空に放たれた放物線を、悔しそうに見つめた。プロ２度目の先発となった阪神・下村はプロ最長となる５回を投げ、５安打３失点。序盤に捕まったが、後半は修正力を示した。

試練は初回に訪れた。１死からダウンズに左中間への長打を許した。ここは走塁死としたが、その後は連打で２死一、三塁。続けざまに秋広に自慢の直球を打ち砕かれ、右翼の防球ネットへ突き刺さる３ランを浴びた。４連打で立ち上がりをたたかれた。

だが、その後は持ち味を発揮。変化球を駆使し、二回から四回を無安打に抑えた。前回登板から投球回が伸びても、カットボールや球威抜群の直球を押し込んでいくスタイルは健在。相手打線を翻弄（ほんろう）した。平田２軍監督は「一発打たれたのは立ち上がりの良い勉強になったと思う。二回から立て直してきてるところもさすが」と修正力に太鼓判を押した。

さらに打撃では三回にプロ初打席を経験。三塁へゴロを放つと三塁手の悪送球で出塁した。

前回、プロ初先発となった５日のファーム・オリックス戦（ＳＧＬ）は３回無安打無失点の快投。翌６日に藤川監督が「次はゲームで７５球から９０球ですね」と話していた通り中６日で７３球のマウンドとなった。順調にステップを踏んだことは間違いない。課題と収穫の入り交じる登板を経て、さらなる成長を遂げる。