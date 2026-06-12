「176cm 股下90cm」元アイドル22歳、コスプレ姿で抜群プロポーション全開！ 「破壊力ヤバい」「これはスゴすぎる」
コスプレイヤーの緑川希星が12日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が今回投稿したのコスプレ姿の全身ショット。「176cm 股下90cm の美脚みてください」とつづり、圧倒的なスタイルで魅せた。ファンからは「破壊力ヤバい」「これはスゴすぎる」「ステキな美脚をありがとう」などのコメントが多数集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が今回投稿したのコスプレ姿の全身ショット。「176cm 股下90cm の美脚みてください」とつづり、圧倒的なスタイルで魅せた。ファンからは「破壊力ヤバい」「これはスゴすぎる」「ステキな美脚をありがとう」などのコメントが多数集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）