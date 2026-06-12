つばきファクトリー・豫風瑠乃、“知らない自分”との出会いに感激 平成要素満載の写真集に「懐かしさを感じていただけるんじゃないかな」
ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの豫風瑠乃（よふう・るの、18）が12日、都内で行われたファースト写真集「RUNO」（オデッセー出版）発売記念イベントに登壇。撮影の難しさを語った。
【写真】写真集を手に…にっこり笑顔がかわいい豫風瑠乃
今作は、18歳の豫風の「今」を詰め込んだ特別な1冊となっている。ハロプロを愛する俳優・松岡茉優のプロデュースのもと、アートディレクションは吉良進太郎氏、撮影は森山将人氏と迫村愼氏、スタイリングは池田未来氏、ヘアメイクはPaku☆chan氏と、各方面で活躍するクリエイターが集結。“松岡も着たかった平成ファッション”やカルチャーを盛り込まれている。
アイドル活動を行う豫風は「歌を歌ってる人間、踊っている人間なので、音楽がすぐそこにある存在だったんですけど、写真集は紙なので、音楽が一つもない状態で表現することが難しくて…」と撮影の大変さを語った。そんな中でも、今作をプロデュースした松岡がスタジオで豫風の好きな楽曲を流していたそうで、「すごく気持ちよく撮影することができました」と振り返った。
また、撮影を通して「私が知らない私とたくさん出会った」とし、「髪の毛を染めたことがなくて、今まで。写真集では、2パターンほど髪の毛の色が変わってるんですよ。しかも伸びたりしていて。カツラなんですけど」と声を弾ませた。
「どんな人に手に取ってほしいか」という質問が投げかけられると、豫風は「豫風のファンの方にはもちろん見ていただきたいですが、ちょっと昔の時代を生きていた平成の方とか」と回答。「平成女児ブームを体験していた方とかだったら、『これ懐かしい』と思うものが、たくさん出てきてるんですよ。なので、そういう方にも懐かしさを感じていただけるんじゃないかなと思っています」と笑顔に。そして、今作の出来栄えについて「4200点です」と満足げな表情を浮かべながら、「“よふう”だからです」と理由を明かした。
【写真】写真集を手に…にっこり笑顔がかわいい豫風瑠乃
今作は、18歳の豫風の「今」を詰め込んだ特別な1冊となっている。ハロプロを愛する俳優・松岡茉優のプロデュースのもと、アートディレクションは吉良進太郎氏、撮影は森山将人氏と迫村愼氏、スタイリングは池田未来氏、ヘアメイクはPaku☆chan氏と、各方面で活躍するクリエイターが集結。“松岡も着たかった平成ファッション”やカルチャーを盛り込まれている。
また、撮影を通して「私が知らない私とたくさん出会った」とし、「髪の毛を染めたことがなくて、今まで。写真集では、2パターンほど髪の毛の色が変わってるんですよ。しかも伸びたりしていて。カツラなんですけど」と声を弾ませた。
「どんな人に手に取ってほしいか」という質問が投げかけられると、豫風は「豫風のファンの方にはもちろん見ていただきたいですが、ちょっと昔の時代を生きていた平成の方とか」と回答。「平成女児ブームを体験していた方とかだったら、『これ懐かしい』と思うものが、たくさん出てきてるんですよ。なので、そういう方にも懐かしさを感じていただけるんじゃないかなと思っています」と笑顔に。そして、今作の出来栄えについて「4200点です」と満足げな表情を浮かべながら、「“よふう”だからです」と理由を明かした。